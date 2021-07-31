نيدفيد: تقدمنا بالعرض المناسب في الأجواء الحالية لضم لوكاتيلي

أصر بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس أن النادي تقدم بالعرض المناسب لضم مانويل لوكاتيلي من صفوف ساسولو.

وارتبط لوكاتيلي بالانضمام لصفوف يوفنتوس منذ نهاية الموسم، وانضم أرسنال الإنجليزي ضم الأندية الراغبة لضمه.

وقال نيدفيد عبر شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية: "تحدثنا إلى ساسولو وتقدمنا بعرض، نؤمن أنه العرض المناسب في ظل الأجواء الحالية، مع الأمور المالية وسوق الانتقالات الذي تأثر بفيروس كورونا".

واضاف "مقتنعون بأنه عرض جيد والمناسب، واثقون دائما، دائما ما تأخذ المحادثات بعض الأشياء لتصبح واضحة وتُحل، عندما تريد لاعب واللاعب يريدك يصبح الأمر واضح".

ووفقا للتقارير فأن يوفنتوس يريد ضم اللاعب بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء بقيمة تصل إلى 30-35 مليون يورو.

فيما تقدم أرسنال بعرض بقيمة 40 مليون يورو و5 مليون كحوافز، إلا أن اللاعب يبدي رغبة في الانتقال لصفوف يوفنتوس.

لاعب وسط ميلان السابق، خاض الموسم المنصرم 34 مباراة سجل 4 وصنع 3 في الدوري الإيطالي.

وكان لوكاتيلي (23 عاما) قد ساهم في حصد إيطاليا لقب يورو 2020 بالفوز على إنجلترا في المباراة النهائية.