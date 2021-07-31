إصابة أودريوزولا بـ فيروس كورونا

أعلن ريال مدريد الإسباني إصابه مدافعه ألفارو أودرويزولا بفيروس كورونا.

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يأتي ذلك بعد 3 أيام فقط من إعلان إصابة النمساوي دافيد ألابا بكورونا أيضا.

وكان ريال مدريد قد أعلن الأسبوع الماضي إصابة كريم بنزيمة لكن الفرنسي عاد للتدريبات بعدما تعافى.

وانضم ألفارو (25 عاما) لصفوف ريال مدريد في 2018 قادما من ريال سوسيداد مقابل 30 مليون يورو.

ولعب الظهير الأيمن الإسباني 43 مباراة في جميع المسابقات بقميص الميرينجي وسجل 3 أهداف وتوج بـ 3 ألقاب.

وأعير في منتصف موسم 2019-2020 لصفوف بايرن ميونيخ وخلال 5 مباريات توج بلقب الدوري والكأس المحلي ودوري أبطال أوروبا.