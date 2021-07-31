إصابة أودريوزولا بـ فيروس كورونا

السبت، 31 يوليه 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

ألفارو أودريوزولا - سيلتا فيجو - ريال مدريد

أعلن ريال مدريد الإسباني إصابه مدافعه ألفارو أودرويزولا بفيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد 3 أيام فقط من إعلان إصابة النمساوي دافيد ألابا بكورونا أيضا.

وكان ريال مدريد قد أعلن الأسبوع الماضي إصابة كريم بنزيمة لكن الفرنسي عاد للتدريبات بعدما تعافى.

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وانضم ألفارو (25 عاما) لصفوف ريال مدريد في 2018 قادما من ريال سوسيداد مقابل 30 مليون يورو.

ولعب الظهير الأيمن الإسباني 43 مباراة في جميع المسابقات بقميص الميرينجي وسجل 3 أهداف وتوج بـ 3 ألقاب.

وأعير في منتصف موسم 2019-2020 لصفوف بايرن ميونيخ وخلال 5 مباريات توج بلقب الدوري والكأس المحلي ودوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ألفارو أودريوزولا
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