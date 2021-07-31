طاهر: خسرنا أمام البرازيل لكننا فزنا بالكثير

السبت، 31 يوليه 2021 - 20:01

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - طوكيو 2020

وجه طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي رسالة إلى زملائه في المنتخب وللجماهير المصرية وذلك بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020.

وخسر منتخب مصر لكرة القدم للرجال أمام البرازيل في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بهدف دون رد.

وكتب طاهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أشكر زملائي في المنتخب على كل العمل الشاق الذي قدموه يوميا، وكذلك المسؤولين في المنتخب أشكرهم على ثقتهم بنا والتزامهم تجاه الفريق".

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وأضاف "خسرنا مباراة اليوم لكننا فزنا بأكثر من ذلك بكثير، شكرا للجماهير على الشغف والدعم لنا وبالتأكيد لم نكن لنفعل ذلك من دونهم".

وأكمل "عملنا بجد لسنوات عديدة وحظيت بشرف تمثيل مصر في أربع مباريات أولمبية".

وأتم تصريحاته "إلى زملائي اللاعبين، ابقوا رأسكم مرفوعة واحلموا بأحلام كثيرة، هذه مجرد بداية لفصل جديد ناجح.. شكرا طوكيو".

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