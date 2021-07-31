ميلان يعير كولومبو إلى سبال

أعلن نادي ميلان الإيطالي إعاره مهاجمه لورينزو كولومبو إلى صفوف سبال في الدوري الدرجة الثانية الإيطالية.

وستكون تلك الإعارة الثانية للمهاجم البالغ 19 عاما بعدما أعير في منتصف الموسم الماضي لصفوف كريمونيزي.

وسجل هدفا وحيدا في 13 مباراة بالنصف الثاني من الموسم الماضي بالدرجة الثانية.

واحتل سبال الموسم الماضي المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي.

وشارك كولومبو مع ميلان في 9 مباريات الموسم المنقضي بواقع 276 دقيقة، وسجل هدفا وحيدا.

الصيف الماضي جدد ميلان تعاقده مع كولومبو مهاجم الفريق الشباب حتى 2024.

ولم يعرف كولومبو سوى قميص ميلان متدرجا في مراحله السنية وصولا للفريق الأول.

وظهر كولومبو في المباراة الرسمية الأولى له بقميص ميلان في الدقائق الأخيرة أمام يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا الموسم قبل الماضي.

كولومبو سبق أن عرّف نفسه لجمهور ميلان عبر حساب النادي الرسمي قائلا: "أنا مهاجم أتميز بالتسديدات القوية للغاية والتمركز الجيد".

الإيطالي غاب عن منتخب إيطاليا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والتي أقيمت في البرازيل العام قبل الماضي بسبب الإصابة.

ويرى كولومبو أن الأرجنتيني جابرييل عمر باتيستوتا هو مثله الأعلى إذا قال سابقا لموقع ميلان "أحاول التعلم من أفضل المهاجمين، فيرناندو توريس وباتيسوتا وإدينسون كافاني وروبرت ليفاندوفسكي".