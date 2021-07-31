بايرن ميونيخ دون فوز مع ناجلسمان.. نابولي يصعق البافاري بثلاثية وديا

تفوق نابولي الإيطالي على نظيره بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 3-0 وديا في مباراة أقيمت على ملعب أليانز أرينا معقل البافاري.

بايرن بدأ اللقاء بتشكيل شهد تواجد ستيفان أولريتش في حراسة المرمى ودايو أوباميكانو الوافد الجديد في قلب الدفاع، وليون جوريتسكا في الوسط بجوار جمال موسيالا.

في الهجوم تواجد روبرت ليفاندوفسكي ومن خلفه الثلاثي كينجسلي كومان وسيرجي جنابري وليروي ساني، تحت قيادة فنية ليوليان ناجلسمان.

في المقابل بدأ لوتشيانو سباليتي المدير الفني للبارتينوبي بثنائي قلب الدفاع كوستاس مانولاس وكاليدو كوليبالي وفي الوسط ثنائية ستانيسلاف لوبوتكا وإيلف إيلماس، وقاد النيجيري فيكتور أوسيمين الهجوم.

بعد 9 دقائق من بداية اللقاء تعرض كينجسلي كومان لضربة قوية خرج على إثرها متأُثرا بالإصابة وعوضه الكاميروني ماكسيم تشوبوموتينج.

ناجلسمان أوضح بعد المباراة عبر الموقع الرسمي إصابة الفرنسي: "من المحتمل أن يكون لديه كدمات في الضلع".

الشوط الأول انتهى سلبيا وفي مطلع الشوط الثاني أجرى البافاري 8 تغييرات دفعة واحدة، تبعها بـ 3 في الدقيقة 63.

نابولي الذي لم يُجر التغيير الأول له إلا في الدقيقة 64 استطاع تسجيل الهدف الأول عن طريق النيجيري فيكتور أوسيمين.

أغلى لاعب في تاريخ نادي جنوب إيطاليا عاد مرة أخرى وسجل هدفا ثانيا له وللفريق الإيطالي.

وفي الدقيقة 86 وبعد 5 دقائق من نزوله سجل الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية زين الدين ماشاش هدف البارتينوبي الثالث.

وتعد تلك الخسارة الثالثة للبافاري إذ لم تستطع كتيبة ناجلسمان من الفوز في المباريات الأربع، بالتعادل ضد أياكس والخسارة من قبل أمام كولن وبوروسيا مونشنجلادباخ.

في المقابل حقق نابولي فوزه الثالث وديا الصيف الجاري بالفوز على أنايونا الإيطالي 12-0 ثم برو فيريتشيلي 1-0.