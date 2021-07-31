بايرن ميونيخ دون فوز مع ناجلسمان.. نابولي يصعق البافاري بثلاثية وديا

السبت، 31 يوليه 2021 - 19:08

كتب : FilGoal

كيفين مالكوي - تشوبو موتينج - نابولي - بايرن ميونيخ

تفوق نابولي الإيطالي على نظيره بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 3-0 وديا في مباراة أقيمت على ملعب أليانز أرينا معقل البافاري.

بايرن بدأ اللقاء بتشكيل شهد تواجد ستيفان أولريتش في حراسة المرمى ودايو أوباميكانو الوافد الجديد في قلب الدفاع، وليون جوريتسكا في الوسط بجوار جمال موسيالا.

في الهجوم تواجد روبرت ليفاندوفسكي ومن خلفه الثلاثي كينجسلي كومان وسيرجي جنابري وليروي ساني، تحت قيادة فنية ليوليان ناجلسمان.

أخبار متعلقة
بايرن يتعثر للمرة الثالثة تواليا استعدادا للموسم الجديد رئيس بايرن: متمسكون بـ ليفاندوفسكي ولا نبحث عن مهاجم جديد إصابة لاعب بايرن بفيروس كورونا موندو: ديست باقي في برشلونة على الرغم من اهتمام بايرن ميونيخ

في المقابل بدأ لوتشيانو سباليتي المدير الفني للبارتينوبي بثنائي قلب الدفاع كوستاس مانولاس وكاليدو كوليبالي وفي الوسط ثنائية ستانيسلاف لوبوتكا وإيلف إيلماس، وقاد النيجيري فيكتور أوسيمين الهجوم.

بعد 9 دقائق من بداية اللقاء تعرض كينجسلي كومان لضربة قوية خرج على إثرها متأُثرا بالإصابة وعوضه الكاميروني ماكسيم تشوبوموتينج.

ناجلسمان أوضح بعد المباراة عبر الموقع الرسمي إصابة الفرنسي: "من المحتمل أن يكون لديه كدمات في الضلع".

الشوط الأول انتهى سلبيا وفي مطلع الشوط الثاني أجرى البافاري 8 تغييرات دفعة واحدة، تبعها بـ 3 في الدقيقة 63.

نابولي الذي لم يُجر التغيير الأول له إلا في الدقيقة 64 استطاع تسجيل الهدف الأول عن طريق النيجيري فيكتور أوسيمين.

أغلى لاعب في تاريخ نادي جنوب إيطاليا عاد مرة أخرى وسجل هدفا ثانيا له وللفريق الإيطالي.

وفي الدقيقة 86 وبعد 5 دقائق من نزوله سجل الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية زين الدين ماشاش هدف البارتينوبي الثالث.

وتعد تلك الخسارة الثالثة للبافاري إذ لم تستطع كتيبة ناجلسمان من الفوز في المباريات الأربع، بالتعادل ضد أياكس والخسارة من قبل أمام كولن وبوروسيا مونشنجلادباخ.

في المقابل حقق نابولي فوزه الثالث وديا الصيف الجاري بالفوز على أنايونا الإيطالي 12-0 ثم برو فيريتشيلي 1-0.

بايرن ميونيخ نابولي
نرشح لكم
أخر الأخبار
في غياب ميسي.. برشلونة يفوز على شتوتجارت وديا 10 دقيقة | الدوري الإسباني
جاسبريني: نتتظر روميرو لمعرفة موقفه.. وإيليتشيتش طلب الرحيل 28 دقيقة | الدوري الإيطالي
نيدفيد: تقدمنا بالعرض المناسب في الأجواء الحالية لضم لوكاتيلي ساعة | الدوري الإيطالي
مانشستر سيتي يضرب بارنسلي برباعية وديا ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد الجليل لـ في الجول: المقاصة قرر رحيل فوافي وأوتشو قبل نهاية الموسم ساعة | الدوري المصري
إصابة أودريوزولا بـ فيروس كورونا ساعة | الدوري الإسباني
طاهر: خسرنا أمام البرازيل لكننا فزنا بالكثير 2 ساعة | طوكيو 2020
استعدادا لاستئناف الدوري.. الزمالك يهزم المجد السكندري وديا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 طوكيو 2020 - تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل
قد ينال إعجابك