كرة سلة - مصر تتفوق على تونس وتحجز مقعدا في نهائي كأس الملك عبد الله

السبت، 31 يوليه 2021 - 18:44

كتب : هاني العوضي

مصر أمام المغرب - كرة سلة

تفوق منتخب مصر لكرة السلة على نظيره التونسي في نصف نهائي كأس الملك عبد الله والمقامة في الأردن بنتيجة 80-71.

وانتهى الشوط الأول من المباراة لصالح المنتخب المصري بنتيجة 40-33 قبل وعزز المنتخب تفوقه في الشوط الثاني وحقق فوزا مستحقا بنتيجة 80-71.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري الفائز من منتخبي الأردن والفلبين في نهائي البطولة المقرر إقامته غدا الأحد.

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وكان منتخب مصر قد خسر أمس الجمعة من تونس في مباراة بمثابة تحصيل حاصل بعدما ضمن صدارة المجموعة قبل أن يلتقيه اليوم من جديد. (طالع التفاصيل)

ويخوض المنتخب المصري بطولة الأردن الودية من أجل الاستعداد لبطولة الأفروباسكت المقرر إقامتها في رواندا من 24 أغسطس لـ 6 سبتمبر في مجموعة واحدة مع كلا من منتخب تونس وإفريقيا الوسطى وغينيا.

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