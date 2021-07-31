ديك أدفوكات مدربا لـ العراق

أعلن منتخب العراق تعاقده مع ديك أدفوكات المدرب الهولندي لقيادة الفريق الأول رسميا.

وكشف الاتحاد العراقي لكرة القدم بأن أدفوكات سيبدأ مهمته خلال أيام، بعدما أتم إجراءات التوقيع الرسمي.

أدفوكات سيقود العراق في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، والتي تبدأ بمواجهة كوريا الجنوبية في سيول يوم 2 سبتمبر المقبل.

العراق يتواجد في المجموعة الأولى من تصفيات آسيا، رفقة منتخبات كوريا الجنوبية، وإيران، الإمارات، وسوريا، ولبنان.

صاحبا المركزين الأول والثاني سيتأهلان إلى كأس العالم مباشرة، فيما يلعب المركز الثالث مباراة فاصلة ذهابا وإيابا مع ثالث المجموعة الأخرى، والفائز بينهما يلعب الملحق مع فريق من قارة أخرى للتأهل إلى كأس العالم.

ديك أدفوكات من المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة، وسبق له تدريب منتخب هولندا في ثلاث مناسبات. الأولى في 1992 وحتى 1994، ثم في 2002 وحتى 2004 وحقق معهم المركز الثالث بيورو 2004، والمرة الأخيرة في 2017 بشكل مؤقت.

صاحب الـ73 عاما سبق وتولى تدريب منتخب الإمارات في 2005 بالمنطقة العربية، فيما كانت آخر محطاته التدريبية في الموسم الماضي مع فينورد الهولندي.