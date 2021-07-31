فريدة عثمان: حزينة لعدم تقديم أفضل أداء خلال سباقات هذا العام

السبت، 31 يوليه 2021 - 18:04

كتب : FilGoal

فريدة عثمان

عبرت السباحة المصرية فريدة عثمان عن شعورها بالحزن بسبب عدم تقديم أفضل أداء لها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكتبت فريدة عثمان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

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"أنا فخورة ويشرفني أنني مثلت مصر للمرة الثالثة في الألعاب الأولمبية والوقوف بين عظماء العالم. حلم كل رياضي أنه يكون قادر على التأهل لهذا الحدث الذي يدور حول العمل الجاد والمثابرة والأداء وتلاقى الناس".

"دفعتني الألعاب الأولمبية في السنوات القليلة الماضية إلى تحسين أدائي والوصول إلى أعلى المستويات في بلدي مصر من 2011 وحتى الآن".

فخورة بكل البطولات الذي حققتها لبلدي مصر:

ميدالية ذهبية عالم ناشئين

ميداليتين برونز عالم كبار

11 ميدالية دورات أفريقية.

3 ميداليات ذهبية بحر أبيض

جائزة الأنوك أحسن رياضية في إفريقيا في جميع الألعاب

"بالنسبة لي، من المحزن أنني لم أتمكن من تقديم أفضل أداء ممكن خلال سباقات هذا العام، لكن بصفتي رياضية أنا قادرة على أن أجعل هذه العقبة فرصة للنمو والتعلم والتقدم".

"لا يتم تعريف الرياضي بأداء واحد. إنما الانضباط والتضحيات والعمل الجاد الذي يبذل هو الذي يحدد كل من شخصيتهم وحياتهم المهنية".

"أود أن أشكر مدربي وفريقي وعائلتي وأصدقائي والجهات الراعية والاتحاد المصري واللجنة الأولمبية وفريق إدارة أعمالي، شكراً لمعظم المشجعين الذين دعموني وساعدوني في الوصول إلى هذه المستويات وكانوا هناك خلال فترات الصعود والهبوط".

"أمل أن أتمكن من الاستمرار في تمثيل السباحة المصرية ودفعها إلى الأمام والاستمرار في أن أكون أقوى وأسرع وأفضل".

"أتوجه بالشكر لكل رياضي في الألعاب الأولمبية، إنه أصعب شيء يمكن لأي رياضي الوصول له".

فريدة عثمان طوكيو 2020
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