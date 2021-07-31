مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: إيهاب جلال لديه عدة عروض.. لكنه ينتظر التجديد للفريق

قال حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي إن ايهاب جلال المدير الفنى للفريق ترغب أندية عديدة في الحصول على خدماته.

وقال في تصريحات لـ FilGoal.com:"إدارة الاسماعيلى لم تتحدث مع إيهاب جلال حتى الآن أو تفاوضه لتجديد تعاقده".

وتابع"إيهاب جلال مدرب مصنف حصل على العديد من العروض التدريبية".

وأضاف "إيهاب جلال يفضل الاستمرار مع الإسماعيلى ويمنحه الأولوية، لكن هل سيذهب ليطلب أن يتم التفاوض معه من أجل التجديد والبقاء؟".

وواصل المدرب العام للإسماعيلى "على الإدارة حسم الأمر من خلال التفاوض مع إيهاب جلال والتعرف على رؤية كل طرف للموسم المقبل".

وينتهي عقد جلال، المدافع الأسبق للمصري والإسماعيلي، بنهاية الموسم الجاري.

يذكر أن فريق الإسماعيلي يحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، ويواجه الإسماعيلي النادي الأهلي في 9 أغسطس المقبل على ملعب الأهلي وي السلام.