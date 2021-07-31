اتحاد الكرة يكشف موعد استئناف الدوري المصري.. وتاريخ انتهائه

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن اتحاد الكرة استئناف بطولة الدوري يوم الأربعاء المقبل بمباراتي بيراميدز مع الإسماعيلي، والأهلي مع وادي دجلة.

ويلعب الزمالك يوم السبت الموافق 7 أغسطس مع غزل المحلة.

ونشر اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري المتبقية، على أن ينتهي يوم 27 أغسطس.

اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق الكشف عن جدول الدوري المصري حتى نهايته عقب مشاركة مصر في الأولمبياد.

وودت مصر أولمبياد طوكيو صباح اليوم السبت بعد الخسارة أمام البرازيل بهدف في ربع النهائي.

المنافسة على الصدارة

في المنافسة على صدارة الدوري بين الأهلي والزمالك، ستكون مواعيد مباريات الفريقين كالتالي:

مباريات الأهلي

وادي دجلة VS الأهلي - 4 أغسطس

الأهلي VS سيراميكا كليوباترا - 7 أغسطس

الأهلي VS الإسماعيلي - 11 أغسطس

الأهلي VS إنبي - 14 أغسطس

طلائع الجيش VS الأهلي - 17 أغسطس

الأهلي VS المصري - 20 أغسطس

الجونة VS الأهلي - 23/24 أغسطس

الأهلي VS أسوان - 26/27 أغسطس

مباريات الزمالك

الزمالك VS غزل المحلة - 7 أغسطس

الاتحاد السكندري VS الزمالك - 10 أغسطس

الإسماعيلي VS الزمالك - 14 أغسطس

الزمالك VS وادي دجلة - 17 أغسطس

سيراميكا كليوباترا VS الزمالك - 20 أغسطس

الزمالك VS الإنتاج الحربي - 23/24 أغسطس

البنك الأهلي VS الزمالك - 26/27 أغسطس

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ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري حاليا برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، فيما يحل الأهلي ثانيا برصيد 58 نقطة من 26 مباراة.