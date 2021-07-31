رمضان صبحي مودعا الأولمبي: قدمنا كل ما لدينا.. وسنلتقي مستقبلا مع المنتخب الأول

السبت، 31 يوليه 2021 - 15:12

كتب : FilGoal

رمضان صبحي مع منتخب مصر أمام أستراليا

وجه رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأولمبي رسالة وداع للاعبي المنتخب والجهاز الفني في اليوم الأخير لهم في أولمبياد طوكيو.

وودع المنتخب المصري منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من البرازيل بهدف نظيف.

وقال رمضان صبحي بعد المباراة في اجتماع الفريق: "كل اللاعبين تريد أن توجه الشكر للكابتن شوقي غريب والجهاز الفني في اليوم الأخير، لقد قدمنا كل ما لدينا وكنا نتمنى الصعود ولكن هذا لم يحدث".

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وأضاف "تمنيت أن يستمر هذا المنتخب لعامين أو ثلاثة، لقد قدمتم كل شيء لنا ونحن نحبكم ونحترمكم. أتنى ألا يكون أي لاعب أو عضو في الجهاز الفني أو طبي غاضب مني إذا قولت أي كلمة قد تزعج أحد".

وتابع "سنكون معا في المنتخب الأول بإذن الله وما زالت أمامنا الفرصة لفعل شيء كبير في البطولات المستقبلية والصعود لكأس العام، أريد أن أشكركم على الثلاث سنوات الماضية".

وأتم "كنا عائلة واحدة منذ البداية للنهاية، أريد أن أشكر اللاعبين الكبار الذين تواجدوا معنا وساعدونا كثيرا للوصول إلى هنا وأتمنى أن يكون التوفيق معنا مستقبلا".

منتخب مصر شارك في أربع مباريات خلال البطولة سجل خلالها هدفين واستقبلت شباكه هدفين.

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