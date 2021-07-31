أولمبياد طوكيو 2020 – في مباراة شهدت 9 أهداف.. المكسيك في نصف النهائي بإسقاط كوريا الجنوبية

السبت، 31 يوليه 2021 - 15:11

كتب : عمر خالد

مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية

بنتيجة عريضة وكبيرة فاز المنتخب المكسيكي الأولمبي على المنتخب الكوري الجنوبي الأولمبي، بنتيجة 6 أهداف مقابل ثلاثة في مباريات دور الـ 8 ضمن منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، في مباراة شهدت تسجيل 9 أهداف.

وأحرز أهداف المنتخب المكسيكي كل من هنري مارتن في الدقيقتين 12 و 54 ولويس رومو في الدقيقة 29 ، وفرانسيسكا كوردوفا في الدقيقتين 39 و 63 وإدواردو أجويري في الدقيقة 84.

فيما أحرز أهداف منتخب كوريا الجنوبية اللاعب دونج جيونج لي في الدقيقة 20 والدقيقة 51، وأحرز الهدف الثالث اللاعب أوي جو هوانج في الدقيقة 91 من الوقت بدل الضائع.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 – الساموراي الياباني في نصف النهائي بالفوز على نيوزيلندا بركلات الترجيح داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة "عانينا وتأهل رغم الدفاع الجيد".. كيف عنونت صحف البرازيل الفوز على مصر أولمبياد طوكيو - ذهبية تاريخية لـ قطر من أصل مصري في رفع الأثقال

وبهذة النتيجة يواجه المنتخب المكسيكي الأولمبي المنتخب البرازيلي في نصف نهائي طوكيو 2020 بعدما فاز الأخير على مصر بهدف.

فيما يواجه المنتخب الياباني المضيف نظيره الإسباني في الدور نفسه.

يذكر أن المنتخب المكسيكي صعد إلى دور الـ 8 محتلا المركز الثاني عن المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط خلف المنتخب الياباني، فيما صعدت كوريا الجنوبية متصدرة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

وتقام مباراة المكسيك والبرازيل الثلاثاء المقبل على ملعب كاشيما سوكر.

كوريا الجنوبية الأولمبي المكسيك الأولمبي طوكيو2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
لم يحتج سوى 5 دقائق.. رأسية جيرو تمنع ميلان من السقوط أمام نيس وديا 43 دقيقة | الدوري الإيطالي
في غياب ميسي.. برشلونة يفوز على شتوتجارت وديا 56 دقيقة | الدوري الإسباني
جاسبريني: نتتظر روميرو لمعرفة موقفه.. وإيليتشيتش طلب الرحيل ساعة | الدوري الإيطالي
نيدفيد: تقدمنا بالعرض المناسب في الأجواء الحالية لضم لوكاتيلي ساعة | الدوري الإيطالي
مانشستر سيتي يضرب بارنسلي برباعية وديا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد الجليل لـ في الجول: المقاصة قرر رحيل فوافي وأوتشو قبل نهاية الموسم 2 ساعة | الدوري المصري
إصابة أودريوزولا بـ فيروس كورونا 2 ساعة | الدوري الإسباني
طاهر: خسرنا أمام البرازيل لكننا فزنا بالكثير 3 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 طوكيو 2020 - تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل
قد ينال إعجابك