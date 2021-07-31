أولمبياد طوكيو 2020 – في مباراة شهدت 9 أهداف.. المكسيك في نصف النهائي بإسقاط كوريا الجنوبية

بنتيجة عريضة وكبيرة فاز المنتخب المكسيكي الأولمبي على المنتخب الكوري الجنوبي الأولمبي، بنتيجة 6 أهداف مقابل ثلاثة في مباريات دور الـ 8 ضمن منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، في مباراة شهدت تسجيل 9 أهداف.

وأحرز أهداف المنتخب المكسيكي كل من هنري مارتن في الدقيقتين 12 و 54 ولويس رومو في الدقيقة 29 ، وفرانسيسكا كوردوفا في الدقيقتين 39 و 63 وإدواردو أجويري في الدقيقة 84.

فيما أحرز أهداف منتخب كوريا الجنوبية اللاعب دونج جيونج لي في الدقيقة 20 والدقيقة 51، وأحرز الهدف الثالث اللاعب أوي جو هوانج في الدقيقة 91 من الوقت بدل الضائع.

وبهذة النتيجة يواجه المنتخب المكسيكي الأولمبي المنتخب البرازيلي في نصف نهائي طوكيو 2020 بعدما فاز الأخير على مصر بهدف.

فيما يواجه المنتخب الياباني المضيف نظيره الإسباني في الدور نفسه.

يذكر أن المنتخب المكسيكي صعد إلى دور الـ 8 محتلا المركز الثاني عن المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط خلف المنتخب الياباني، فيما صعدت كوريا الجنوبية متصدرة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

وتقام مباراة المكسيك والبرازيل الثلاثاء المقبل على ملعب كاشيما سوكر.