أولمبياد طوكيو - ذهبية تاريخية لـ قطر من أصل مصري في رفع الأثقال

السبت، 31 يوليه 2021 - 15:02

كتب : FilGoal

فارس حسونة الرباع القطري في رفع الأثقال

حصلت دولة قطر على أول ميدالية ذهبية في تاريخها بالأولمبياد عن طريق الرباع فارس حسونة من أصل مصري.

وحصل فارس حسونة على ذهبية رفع الأثقال لوزن 96 كيلو جرام في أولمبياد طوكيو، لتكون هي الذهبية الأولى في تاريخ قطر.

صاحب الـ23 عاما حطم رقما قياسيا كذلك برفع وزن 225 كج في النتر و402 كج إجمالا.

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إبراهيم حسونة والد فارس حسونة سبق ومثل مصر في رفع الأثقال بثلاث دورات أولمبية، في 1984، و1988، و1992.

وتعد الميدالية هي السادسة تاريخيا لـ قطر في الأولمبياد، بجانب 4 برونزيات وفضية.

الذهبية هي الثانية أيضا للعرب في أولمبياد طوكيو بعد ذهبية أحمد حفناوي لـ تونس في السباحة.

طوكيو 2020 قطر فارس حسونة
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