أولمبياد طوكيو - ذهبية تاريخية لـ قطر من أصل مصري في رفع الأثقال

حصلت دولة قطر على أول ميدالية ذهبية في تاريخها بالأولمبياد عن طريق الرباع فارس حسونة من أصل مصري.

وحصل فارس حسونة على ذهبية رفع الأثقال لوزن 96 كيلو جرام في أولمبياد طوكيو، لتكون هي الذهبية الأولى في تاريخ قطر.

صاحب الـ23 عاما حطم رقما قياسيا كذلك برفع وزن 225 كج في النتر و402 كج إجمالا.

إبراهيم حسونة والد فارس حسونة سبق ومثل مصر في رفع الأثقال بثلاث دورات أولمبية، في 1984، و1988، و1992.

وتعد الميدالية هي السادسة تاريخيا لـ قطر في الأولمبياد، بجانب 4 برونزيات وفضية.

الذهبية هي الثانية أيضا للعرب في أولمبياد طوكيو بعد ذهبية أحمد حفناوي لـ تونس في السباحة.