داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة

السبت، 31 يوليه 2021 - 14:44

كتب : FilGoal

ماتياس كونها يسجل ويحتفل بهدف البرازيل في مصر

يرى داني ألفيش قائد منتخب البرازيل الأولمبي أن فريقه كان يستطيع الفوز بنتيجة أكبر على مصر اليوم السبت في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وقال لاعب ساو باولو ونجم برشلونة السابق لقناة TV Globo:"كان بإمكاننا الفوز بنتيجة أكبر، احتجنا لتركيز أكثر، في النهاية لا توجد مباراة سهلة".

وأضاف المدافع البالغ عمره 38 عاما "خلقنا صعوبات كثيرة ولم نفقد السيطرة تماما. أتيحت لنا فرص لنسجل أهدافا أكثر، النتيجة النهائية غير عادلة وفقا للفرص التي صنعناها".

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واستمر "لدينا مباراتان مقبلتان، الحلم يقترب، لكن علينا قطع الطريق خطوة بخطوة، علينا التحسن، وأن ندرس منافسنا جيدا".

وفازت البرازيل على الفراعنة بهدف في لقاء سيطرت عليها الأولى وهددت مرمى محمد الشناوي أكثر من مرة.

وستلعب البرازيل ضد المكسيك أو كوريا الجنوبية في الدور نصف النهائي.

بينما في نصف النهائي الآخر ستلعب إسبانيا ضد اليابان المضيفة.

البرازيل الأولمبي داني ألفيش طوكيو 2020
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