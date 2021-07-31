"عانينا وتأهل رغم الدفاع الجيد".. كيف عنونت صحف البرازيل الفوز على مصر

أبرزت الصحف البرازيلية صعود منتخب بلادها الأولمبي لنصف النهائي على حساب المنتخب المصري.

وكانت البرازيل قد حققت الفوز على مصر بهدف نظيف سجله ماتيوس كونيا في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

وقالت شبكة "ESPN": "البرازيل عانت ولكنها نجحت في الوصول لنصف النهائي على حساب مصر بهدف نظيف".

ومن جانبها علقت شبكة "جلوبو" بعد المباراة: "البرازيل تهزم مصر بهدف كونيا لتصعد لنصف النهائي".

Brasil domina, vence o Egito por 1 a 0 e disputará medalha nas Olimpíadas #Toquio2020 #UOLemTóquio https://t.co/t6JHi3bQcv — UOL Esporte (@UOLEsporte) July 31, 2021

موقع "UOL" قال عن المباراة: "البرازيل تسيطر وتهزم مصر لتنافس على ميدالية أولمبية".

ولم يكن الحديث مختلفا كثيرا في موقع "LANCE" الذي علق "أداء دفاعي جيد من منتخب مصر الذي اعتاد على الظهور بهذا المستوى الدفاعي ولكن هدف كونيا قاد البرازيل لنصف النهائي".

وعنونت جازينا سبورتيفا المباراة قائلة: "البرازيل تتخطى مصر نحو نصف نهائي الأولمبياد".

ويلقتي المنتخب البرازيلي في نصف النهائي مع منتخب المكسيك بعد فوزه على كوريا الجنوبية.