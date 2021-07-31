أحمد حجازي: الإرهاق خنقنا أمام البرازيل.. ورمضان كان يستحق الشارة

يرى أحمد حجازي قائد منتخب مصر الأولمبي، بأن الإرهاق أثر تماما على الفريق أمام البرازيل.

مصر خسرت أمام البرازيل بهدف مقابل لا شيء، وودعت أولمبياد طوكيو من ربع النهائي.

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منتخب البرازيل 🇧🇷 يتقدم على نظيره المصري 🇪🇬 عن طريق ماثيوس كونها في لقطة غاب فيها ثنائي الارتكاز أكرم توفيق وعمار حمدي #طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/Lenxz5dvAx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 31, 2021

وقال حجازي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "بدأنا المباراة بشكل جيد وكدنا نسجل في البداية، وحتى بعد تلقي الهدف حاولنا العودة وقدمنا مباراة ليست جيدة من ناحية النتيجة، لكننا حاولنا بكل ما نستطيع".

وأضاف "لا أحاول إيجاد أعذار، لكن الفريق منهك تماما بعد موسم طويل جدا، وبعد خوض 3 مباريات أمام فرق من أفضل منتخبات العالم في وقت قصير، وهذا أثر على أداءنا اليوم".

حجازي تحدث أيضا عن منح شارة القيادة لرمضان صبحي، فقال "منح الشارة لرمضان صبحي كان تقديرا له ولمجهوداته على مدار ثلاث سنوات مع هذا المنتخب".

وأوضح |جئت في الأساس لأساعد المنتخب ولكن كوني بين قادة المنتخب الأول، فرأوا أنني لابد أن أكون قائد الفريق، ولكن بكل تأكيد يتشرف كل لاعب بأن يكون قائدا لبلاده في محفل كهذا، ولذلك قررت منح الشارة اليوم لرمضان صبحي".

وارتدى رمضان صبحي شارة قيادة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

حجازي وجه أخيرا رسالة للجماهير المصرية، فقال "حزينون للجماهير لأننا كنا نريد إسعادهم. نلعب كرة القدم في الأساس لنسعد الجماهير".

وواصل "متأثرون بسبب الخروج، لأن طموحنا كان الحصول على ميدالية وإسعادهم، لو تستمعون لأحاديث اللاعبين لعرفتم ذلك".

وأتم "أشكر الجماهير على الدعم، وأتمنى أن نسعدهم عن طريق المنتخب الأول في الفترة المقبلة. أشكر أيضا المنتخب الأولمبي على الفترة التي قضيتها معهم، ومتأكد أننا سنستفيد منهم في المنتخب الأول بالفترة المقبلة".

ووصل أحمد حاجزي اليوم إلى المباراة الثامنة له في الأولمبياد كأكثر لاعب مصري يمثل مصر أولمبيا بالتساوي مع علي حسني ومحمد بدوي.