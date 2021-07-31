أحمد حجازي: الإرهاق خنقنا أمام البرازيل.. ورمضان كان يستحق الشارة

السبت، 31 يوليه 2021 - 14:28

كتب : FilGoal

أحمد حجازي مع منتخب مصر أمام الأرجنتين

يرى أحمد حجازي قائد منتخب مصر الأولمبي، بأن الإرهاق أثر تماما على الفريق أمام البرازيل.

مصر خسرت أمام البرازيل بهدف مقابل لا شيء، وودعت أولمبياد طوكيو من ربع النهائي.

أخبار متعلقة
حجازي على موعد مع رقم قياسي لم يكسر منذ 57 عاما حجازي: سنقاتل حتى الثانية الأخيرة من أجل التأهل أولمبياد طوكيو 2020 - حجازي: كنا أفضل من مباراة إسبانيا.. لم نستغل الفرص أولمبياد طوكيو 2020 - حجازي: أتمنى تحقيق نتائج إيجابية أمام الأرجنتين وأستراليا

وقال حجازي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "بدأنا المباراة بشكل جيد وكدنا نسجل في البداية، وحتى بعد تلقي الهدف حاولنا العودة وقدمنا مباراة ليست جيدة من ناحية النتيجة، لكننا حاولنا بكل ما نستطيع".

وأضاف "لا أحاول إيجاد أعذار، لكن الفريق منهك تماما بعد موسم طويل جدا، وبعد خوض 3 مباريات أمام فرق من أفضل منتخبات العالم في وقت قصير، وهذا أثر على أداءنا اليوم".

حجازي تحدث أيضا عن منح شارة القيادة لرمضان صبحي، فقال "منح الشارة لرمضان صبحي كان تقديرا له ولمجهوداته على مدار ثلاث سنوات مع هذا المنتخب".

وأوضح |جئت في الأساس لأساعد المنتخب ولكن كوني بين قادة المنتخب الأول، فرأوا أنني لابد أن أكون قائد الفريق، ولكن بكل تأكيد يتشرف كل لاعب بأن يكون قائدا لبلاده في محفل كهذا، ولذلك قررت منح الشارة اليوم لرمضان صبحي".

وارتدى رمضان صبحي شارة قيادة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

حجازي وجه أخيرا رسالة للجماهير المصرية، فقال "حزينون للجماهير لأننا كنا نريد إسعادهم. نلعب كرة القدم في الأساس لنسعد الجماهير".

وواصل "متأثرون بسبب الخروج، لأن طموحنا كان الحصول على ميدالية وإسعادهم، لو تستمعون لأحاديث اللاعبين لعرفتم ذلك".

وأتم "أشكر الجماهير على الدعم، وأتمنى أن نسعدهم عن طريق المنتخب الأول في الفترة المقبلة. أشكر أيضا المنتخب الأولمبي على الفترة التي قضيتها معهم، ومتأكد أننا سنستفيد منهم في المنتخب الأول بالفترة المقبلة".

ووصل أحمد حاجزي اليوم إلى المباراة الثامنة له في الأولمبياد كأكثر لاعب مصري يمثل مصر أولمبيا بالتساوي مع علي حسني ومحمد بدوي.

طوكيو 2020 مصر البرازيل أحمد حجازي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: إيهاب جلال لديه عدة عروض.. لكنه ينتظر التجديد للفريق 15 دقيقة | الدوري المصري
تعرف على مباريات الأهلي والزمالك في الدوري حتى نهاية الموسم 40 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يكشف موعد استئناف الدوري المصري.. وتاريخ انتهائه 55 دقيقة | الدوري المصري
رمضان صبحي مودعا الأولمبي: قدمنا كل ما لدينا.. وسنلتقي مستقبلا مع المنتخب الأول ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – في مباراة شهدت 9 أهداف.. المكسيك في نصف النهائي بإسقاط كوريا الجنوبية ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو - ذهبية تاريخية لـ قطر من أصل مصري في رفع الأثقال ساعة | طوكيو 2020
داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة ساعة | طوكيو 2020
"عانينا وتأهل رغم الدفاع الجيد".. كيف عنونت صحف البرازيل الفوز على مصر ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 طوكيو 2020 - تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل
قد ينال إعجابك