محاضرة شوقي غريب بعد الخروج: لا تهتموا بأي شيء.. قاتلتم للثانية الأخيرة

شدد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر غلى أن الجميع بذل كل ما لديه حتى النهاية.

وودع المنتخب المصري منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من البرازيل بهدف نظيف.

وقال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر للاعبين في منتصف الملعب بعد المباراة: "أشكركم على المجهود الذي قدمتموه طوال البطولة فلقد بذلتم جهدا كبيرا".

وأضاف "لقد ودعنا الأولمبياد ولكن من فريق قد يفوز بالميدالية الذهبية، لا تشغل بالك بأي شيء آخر".

وتابع "لن نجلس لنتحدث عن ما كنا سنقدمه لو واجهنا فريق آخر، لقد قاتلتم حتى الثواني الأخيرة وكان من الممكن أن نتعادل حتى الدقيقة الأخيرة أو حتى نستقبل الهدف الثاني".

وأتم "انتهت الآن مسيرتكم مع المنتخب الأولمبي فلا تفقط أصدقائك وإذا حدث أي شيء خلال المباراة فيجب نسيانه والنظر للمستقبل، أنتم ستصبحون عناصر للمنتخب الأول وأتمنى لكم التوفيق".

منتخب مصر شارك في أربع مباريات خلال البطولة سجل خلالها هدفين واستقبلت شباكه هدفين.