رمضان صبحي: شكرا لشعب مصر.. لم نقصر

وجه رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي شكره للمصريين بعد وداع الفريق لأولمبياد طوكيو 2020 بالخسارة بهدف أمام البرازيل اليوم السبت.

وقال صبحي عبر قناة بي إن سبورتس:"سعيد بالفترة التي قضيتها مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين".

وأضاف "لم نقصر، وأشكر الشعب المصري على مساندته وبإذن الله ندخل عليه السرور فيما هو قادم".

واستمر "كل اللاعبين سيقاتلون من أجل حجز مكان في المنتخب الأول، كل هؤلاء اللاعبين قادر على اللعب في الفريق الأول. نتطلع الآن لما هو قادم".

وخسر الفراعنة في الدور ربع النهائي لينتهي مشوارهم في طوكيو 2020.

بينما عبرت البرازيل لنصف النهائي لتواجه المكسيك أو كوريا الجنوبية.