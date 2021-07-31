أولمبياد طوكيو 2020 – الساموراي الياباني في نصف النهائي بالفوز على نيوزيلندا بركلات الترجيح

فاز المنتخب الياباني على نظيرة النيوزيلندي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات دور الـ 8 في منافسات كرة القدم رجال ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وسيطر التعادل السلبي على أحداث اللقاء طوال أشواط المباراة، وبعدها انتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية والتي استمرت بالتعادل السلبي أيضا.

وشهدت ركلات الترجيح بين المنتخبين تألق الحارس الياباني كوساي تاني، والذي تصدي إلى ركلتي ترجيح ساهما بوضوح في صعود المنتخب الياباني إلى دور نصف النهائي من البطولة.

وبهذة النتيجة، فإن المنتخب الياباني سيواجة المنتخب الإسباني في مباريات دور نصف النهائي من البطولة، حيث فاز المتادور الإسباني على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين.

ويذكر أن المنتخب الياباني صاحب الأرض صعد من المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، أما المنتخب الإسباني فصعد إلى الدور ربع النهائي متصدرا للمجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط.

وتقام مباراة اليابان وإسبانيا الثلاثاء المقبل على ملعب سايتاما 2002.