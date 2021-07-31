انتهت الرحلة.. مصر تخسر من البرازيل وتودع الأولمبياد

السبت، 31 يوليه 2021 - 13:52

كتب : محمود ضياء

ماتياس كونها يسجل ويحتفل بهدف البرازيل في مصر

ودع المنتخب المصري الأولمبي منافسات كرة القدم من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف.

وسجل ماتيوس كونيا هدف البرازيل الوحيد في الدقيقة 38 من الشوط الأول بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزء إثر تمريرة من ريتشارلسون.

التشكيل

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اختار شوقي غريب إشراك عمار حمدي بدلا من صلاح محسن الذي بدأ مباراتي الأرجنتين وأستراليا في دور المجموعات.

على الجانب الآخر عاد دوجلاس لويز لتشكيل البرازيل بعد الإيقاف في مباراة السعودية الأخيرة.

الشوط الأول

بدأ الشوط الأول بضغط متبادل بين الفريقين مع اعتماد على الكرات العرضية من لاعبي البرازيل أبعدها الشناوي في أكثر من مناسبة.

الفرصة الخطيرة الوحيدة لمنتخب مصر جاءت عن طريق رأسية من أكرم توفيق مع الدقيقة 13 ولكنها جاورت القائم.

سيطر المنتخب البرازيلي على المباراة بعد ذلك ليتصدى محمد الشناوي لتسديدة قوية من ريتشارلسون.

حاول لاعبو المنتخب المصري اختراق دفاع البرازيل في أكثر من مناسبة ولكن تصرفات لاعبي منتخب مصر في الثلث الأخيرة حالت دون صناعة فرص خطيرة.

أنتوني لاعب البرازيل تلقى البطاقة الصفراء في الدقيق 33 بعد تدخل قوي على أكرم توفيق.

أول أهداف المباراة جاء عن طريق ماتيوس كونيا بعد هجمة مرتدة وتمريرة عرضية من ريتشارلسون مع غياب التغطية ليسددها على يمين محمد الشناوي في الدقيقة 38.

أكرم توفيق تحصل بعدها على البطاقة الصفراء في الدقيقة 41 بعد تدخل على ريتشارلسون وتستمر المباراة بعدها دون فرص خطيرة ليعلن الحكم نهاية الشوط الأول بتقدم البرازيل بهدف نظيف.

الشوط الثاني

ضغط المنتخب البرازيلي بقوة مع بداية الشوط الثاني لقتل المباراة وسدد كلاودينيو بجوار القائم بعد دقيقتين فقط وتصدى بعدها الشناوي لانفراد من كونيا صاحب الهدف الأول.

كونيا تعرض للإصابة بشد عضلي بعدها ليغادر الملغعب مع الدقيقة 54 ويدخل في مكانه باولينيو.

الشناوي عاد ليتصدى مجددا لتسديدة جويلهيرم أرانا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 56.

البرازيل واصلت سيطرتها على المباراة ليسدد دوجلاس لويز بقوة مع الدقيقة 58 ولكن تسديدته جاءت بجوار قائم محمد الشناوي.

شوقي غريب تدخل مع الدقيقة 62 بإقحام الثنائي صلاح محسن وإمام عاشور في مكان أحمد ياسر ريان وكريم العراقي.

تحول بعدها عمار حمدي للعب في مركز الظهير الأيمن المتقدم.

أندرى جاردين رد بعدها بدقيقتين بإشراك مالكوم ورينيير في مكان كلاودينيو وأنتوني.

وأجرى المنتخب المصري تغييرين في الدقيقة 84 بدخول ناصر مناسي وناصر ماهر في مكان طاهر محمد طاهر وعمار حمدي، تحول بعدها أكرم توفيق لمركز الظهير الأيمن المتقدم.

حاول المنتخب المصري بعدها تهديد مرمى البرازيل ولكن دون فرص خطيرة ليطلق الحكم صافرته معلنا تأهل البرازيل للدور نصف النهائي ويواجه المكسيك التي فازت على كوريا الجنوبية 6-3.

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