أولمبياد طوكيو 2020 - بطل أمريكا لـ البي أم أكس في العناية المركزة بسبب حادث مرعب

السبت، 31 يوليه 2021 - 13:06

كتب : عمر خالد

الأمريكي كونور فليدز

عانى متسابق البي أم أكس الأمريكي كونور فيلدز من نزيف في المخ أثناء حادث مرعب في دورة الألعاب الأولمبية يوم الجمعة وتم نقله من العناية المركزة، وفقًا لما ذكرته والدة اللاعب.

ونشرت والدة اللاعب ليزا فيلدز رسالة على موقع فيسبوك قالت فيها: "صلواتكم واهتمامكم من أجل كونور".

وأضافت "لا تظهر الأشعة المقطعية أي إصابات دماغية إضافية ولا نزيفا إضافيا، لذلك تم نقله من العناية المركزة إلى رعاية عالية المستوى ولا يحتاج إلى جراحة في الوقت الحالي".

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وأكدت "تقييم وظيفة الدماغ مستمر وسأستمر في التحديث لأنني أعرف المزيد وبعد أن أتحدث معه".

ومن جانبه قال مايك فيلدز والد كونور: "من الناحية المعرفية، إنه يعمل بشكل جيد، ويعرف مكانه، يعرف عيد ميلاده، ويتعرف على الناس جميعها".

وكانت ليزا أشارت إلى أن الاختبارات أظهرت أن كونور لم يكن يعاني من نزيف داخلي أو إصابة في العمود الفقري.

وكان فيلدز صاحب الـ 28 عاما هو البطل الأولمبي في بطولة ريو دي جانيرو عام 2016، وكان قد تأهل بالفعل للنهائي قبل أن يتعرض لسقوط رهيب في الزاوية الأولى من جولته الثالثة.

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