أول المتأهلين لنصف النهائي.. هاتريك البديل رافا مير ينقذ إسبانيا أمام كوت ديفوار

كانت كوت ديفوار على بعد دقائق من تأهل تاريخي على حساب إسبانيا، لكن رافا مير شارك وغير الموقف من أول لمسة.

تأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 على حساب كوت ديفوار.

وفازت إسبانيا على كوت ديفوار بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة لجأنا فيها إلى الوقت الإضافي.

سجل رافا مير ثلاثة أهداف، وهدف لكل من داني أولمو، وميكيل أويارزبال لإسبانيا، فيما سجل إريك بايلي، وماكس جارديل هدفا كوت ديفوار.

وصف المباراة

تقدمت كوت ديفوار مبكرا في الدقيقة العاشرة. ركنية قابلها إريك بايلي برأسية في المرمى.

وأدركت إسبانيا التعادل في الدقيقة الـ30. خطأ من ويلفريد سونجو في إعادة الكرة، قطعها داني أولمو في منتصف الطريق وأودعها المرمى من لمسة واحدة.

ميكيل أويارزبال سجل هدفا ثانيا في الدقيقة الـ43، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني

كاد ماركو أسينسيو يسجل الثاني في الدقيقة الـ55 بتصويبة رائعة اصطدمت بالقائم.

إثارة الوقت الضائع

وفي الوقت الضائع، وصلت الإثارة قمتها.

ماكس جارديل سجل الثاني لـ كوت ديفوار في الدقيقة الـ91 من تصويبة مرت تحت يد أوناي سيمون حارس إسبانيا.

هدف كان يعني اقتراب تأهل كوت ديفوار، لكن كان لإسبانيا رأي آخر.

لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا دفع بـ رافا مير مباشرة أملا في اللحاق بالمباراة.

ومن أول لمسة، أدرك رافا مير التعادل. عرضية فشل إريك بايلي وكواديبو دابيلا في التعامل معها، ليجدها رافا مير داخل الست ياردات، ويسجل التعادل من أول لمسة.

هدف كان يعني انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، واللجوء للوقت الإضافي.

الوقت الإضافي

وكان الوضع مختلفا في الوقت الإضافي، فتقدمت إسبانيا سريعا في الدقيقة الـ98 من ركلة جزاء بعد لمسة يد على إريك بايلي.

حكم اللقاء عاد لتقنية الفيديو واحتسب ركلة الجزاء، وميكيل أويارزبال سجلها بنجاح في المرمى.

استمر الضغط الإسباني، وأسفر عن الهدف الرابع في الدقيقة الـ117 عن طريق رافا مير من انفراد على الجهة اليمنى، ليسدد بجانب الحارس في الشباك.

رافا مير لم يكتف بهدفين، فأضاف الثالث وأكمل الهاتريك في الدقيقة الـ120 بعد عرضية من أويارزبال، أودعها المرمى، لينتهي اللقاء بفوز إسبانيا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

تأهل إسبانيا إلى نصف النهائي سيجعلها تنتظر المتأهل بين اليابان ونيوزلاندا، لمواججهته في الدور المقبل.