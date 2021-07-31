الكشف عن سبب ارتداء رمضان صبحي شارة قيادة المنتخب أمام البرازيل

السبت، 31 يوليه 2021 - 12:20

كتب : FilGoal

منتخب مصر أمام البرازيل

يرتدي رمضان صبحي شارة قيادة منتخب مصر أمام البرازيل، فما سبب تخلي أحمد حجازي عن الشارة؟

قال زغلول صيام المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأولمبي في تصريحات للصحفيين: "أحمد حجازي ترك شارة القيادة لـ رمضان صبحي تنفيذا لوعده بأنه سيمنحه الشارة في حالة التأهل إلى ربع نهائي البطولة".

أحمد حجازي يرتدي شارة قيادة منتخب مصر الأولمبي منذ بداية البطولة، كونه أكثر اللاعبين خبرة، وأكثرهم خوضا للمباريات مع المنتخب الأول، وفي الأولمبياد.

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ويتواجد حجازي رفقة منتخب مصر الأولمبي ضمن الثلاثي فوق السن بجانب محمود حمدي "الونش"، ومحمد الشناوي.

مباراة البرازيل رمزية أيضا لـ أحمد حجازي الذي وصل لمباراته الثامنة في الأولمبياد، كأثر المصريين خوضا للمباريات في الأولمبياد تاريخيا، بالتساوي مع علي حسني ومحمد بدوي.

كان رمضان صبحي هو قائد منتخب مصر الأولمبي وقت الحصول على بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في مصر عام 2019.

ويلعب منتخب مصر مع البرازيل حاليا في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

طوكيو 2020 مصر البرازيل أحمد حجازي رمضان صبحي
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