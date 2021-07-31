انتهت طوكيو 2020 - مصر (0) (1) البرازيل

تابع مباشرة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد البرازيل اليوم السبت في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

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نهاية المباراة

3 دقائق مضافة كوقت بديل

ق87: صلاح محسن يسدد من خارج منطقة الجزاء لكن حارس البرازيل يتصدى

ق84: نزول ناصر ماهر وناصر منسي بدلا من طاهر محمد وعمار حمدي

ق78: سيطرة تامة للبرازيل ومصر لا تستطيع تهديد المرمى

ق67: الشناوي يتصدى لكرة رينير إثر فرصة خطيرة للبرازيل

ق64: مالكوم ورينير يشاركان بدلا من أنتوني وكلاودينيو. التبديلان الثاني والثالث للبرازيل

ق64: صلاح محسن يضرب الكرة برأسه لكن تمر بعيدة عن المرمى إثر ركلة ركنية نفذها رمضان صبحي

ق61: نزول إمام عاشور وصلاح محسن بدلا من أحمد ريان وكريم العراقي. عمار حمدي سيلعب كظهير أيمن وسيكون طاهر المهاجم الصريح

ق60: هجمات متتالية خطيرة للبرازيل والونش يبعد الكرة قبل أن تصل لريتشارلسون على مسافة قريبة من المرمى

ق59: لويز يسدد من مسافة بعيدة لكن الكرة تمر بجوار القائم

ق56: هجوم مرتد خطير للبرازيل ينتهي بتصدي الشناوي لتخرج الكرة إلى ركلة ركنية

ق54: باولينيو يشارك بدلا من كونيا في أول تبديل للبرازيل

ق50: شد عضلي لكونيا الذي يسقط أرضا وحجازي يخرج الكرة ليتعالج الأول

ق48: الشناوي يتصدى لانفراد خطير من كونيا لينقذ مرمى مصر من هدف ثان

ق47: كلاودينيو يسدد بعيدا عن المرمى إثر هجوم برازيلي خطير بدأه أنتوني من الجهة اليمنى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+3: كلاودينيو يسدد لكن الكرة تمر فوق عارضة مرمى الشناوي

ق45+1: دوجلاس لويز يسدد بجوار القائم إثر ركلة حرة

ق42: بطاقة صفراء لأكرم توفيق بسبب خطأ ضد ريتشارلسون، الأول لن يشارك في نصف النهائي لو تأهلت مصر

ق38: كونيا يسجل الهدف الأول للبرازيل بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ريتشارلسون

ق37: محاولة فردية من رمضان صبحي لكن دفاع البرازيل يبعد تسديدته

ق35:دفاع الفراعنة يرد تسديدة قوية لكونيا إثر اختراق ريتشارلسون لمنطقة جزاء مصر

ق33: بطاقة صفراء لأنتوني لاعب البرازيل بعد التحام قوي ضد أحمد فتوح

ق32: رمضان صبحي يخترق منطقة الجزاء من اليسار لكن دفاع البرازيل يبعد الكرة

ق28: الشناوي يتصدى لتسديدة خطيرة من ريتشارلسون داخل منطقة الجزاء

ق22: سقوط الشناوي بعد اصطدامه بأسامة جلال لكنه يستكمل اللقاء

ق20: الشناوي يبعد الكرة بعد تمريرة عرضية خطيرة

ق16: أنتوني يسدد الكرة لكنها تمر فوق عارضة مرمى مصر

بعد مرور ربع ساعة، استحواذ البرازيل 63% مقابل 37% لمصر

ق13: أكرم توفيق يضرب الكرة برأسه لكنها مرت بجوار القائم، إثر هجوم مصري قوي

ق8: البرازيل تسيطر على الكرة وتراجع مصر للدفاع في وسط ملعبها

ق6: تمريرة عرضية من داني ألفيش يبعدها الشناوي إلى ركلة ركنية

ق4: ضغط مصري مبكر

ق2: طاهر محمد يسقط بالقرب من منطقة جزاء البرازيل لكن لا يحصل على خطأ

ق1: خطأ لصالح ريتشارلسون بعد تدخل من أسامة جلال

بداية المباراة

رمضان صبحي يرتدي شارة قيادة المنتخب وليس أحمد حجازي مثل المباريات السابقة

اللقاء ينطلق الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة وتنقله beIN Sports 7