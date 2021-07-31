حطم مضربين وانسحب من الزوجي.. دجوكوفيتش يخسر فرصة ميداليتين في التنس

خسر الصربي نوفاك دجوكوفيتش فرصته في الفوز بالميدالية البرونزية لفردي التنس في أولمبياد طوكيو أمام الإسباني بابلو كارينو بوستا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

ونجح الإسباني في الفوز بالمجموعة الأولى بنتيجة ستة أشواط مقابل أربعة.

الصربي عاد ليفوز بالمجموعة الثانية بشوط كسر التعادل 8-6 بعد التعادل في الأشواط 6-6.

وجسم بابلو كارينو بوستا الميدالية البرونزية لصالحه بالفوز بالمجموعة الأخيرة 6-3.

المباراة شهدت تحطيم المصنف الأول على العالم لمضربين أحدهما أطاح به في المدرجات والآخر في أرضية الملعب بعد خسارة أحد النقاط.

وانسحب نوفاك دجوكوفيتش بعدها من مباراة الميدالية البرونزية للزوجي المختلط بسبب الإرهاق حيث كان من المقرر أن يلعب مع نينا ستويانوفيتش أمام الثنائي الأسترالي وآش بارتي.

وكان دجوكوفيتش مباراة نصف النهائي لفردي الرجال أمس أمام الألماني أليكساندر زيفريف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة قبل أن يخسر نصف نهائي الزوجي المختلط أمام الثنائي الروسي بمجموعتين نظيفتين.