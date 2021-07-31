تقرير: أرسنال يدرس تمديد عقد تشاكا بسبب يورو 2020

يدرس آرسنال الإنجليزي عرض عقد جديد للاعب خط الوسط جرانيت تشاكا لكي يستمر مع الفريق الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "أثيليتك" الإنجليزية إلى أن أرسنال غير المسار مع اللاعب السويسري تماما، حيث يقترح الآن تمديد العقد مع اللاعب.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال كان يريد خروج اللاعب من الفريق الموسم المقبل، ولكن الأداء الذي قدمه تشاكا مع منتخب بلاده في يورو 2020 عكس وجهة النظر هذه تماما، وأصبح أرتيتا يريد استمرار اللاعب مع الفريق.

وأكد التقرير أن مفاوضات جرانيت تشاكا مع فريق روما الإيطالي تعطلت في الوقت الحالي، ولم يتم الانتهاء منها وهو الأمر الذي جعل أرسنال يفكر جديا في تقديم عرض لتمديد عقد اللاعب الذي سينتهي في 2023.

يذكر أن جرانيت شاكا شارك مع فريقه أرسنال في 29 مباراة الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي حيث كان يعتمد عليه المدير الفني أساسيا، وكان أكثر لاعب شارك في مباريات مع آرسنال هو اللاعب الشاب بوكايو ساكا حيث شارك في 30 مباراة.

شاكا صاحب الـ 28 عاما انضم إلى آرسنال في 2016 قادما من بروسيا مونشنجلادباخ الألماني بعقد قيمته 30 مليون يورو، حيث لعب مع الفريق في 161 مباراة بالدوري الإنجليزي، أحرز خلالها 9 أهداف فقط.