وفاة نوح جيسر ناشئ أياكس في حادث سير
السبت، 31 يوليه 2021 - 11:18
كتب : FilGoal
أعلن نادي أياكس الهولندي اليوم السبت وفاة لاعبه الناشئ نوح جيسر.
وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن نوح (16 عاما) توفي وشقيقه في حادث سير.
وانضم لأياكس في 2018 وارتقى ليلعب مع فريق النادي للاعبين دون 17 عاما في يوليو الجاري.
ولعب المهاجم لنادي ألفينس بويز وألمير سيتي.
وقدم أياكس التعازي لعائلة وأصدقاء نوح بعد وفاة اللاعب يوم الجمعة.
Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en nabestaanden. 💔🕊️— AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2021