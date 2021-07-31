وفاة نوح جيسر ناشئ أياكس في حادث سير

السبت، 31 يوليه 2021 - 11:18

كتب : FilGoal

نوح جيسر

أعلن نادي أياكس الهولندي اليوم السبت وفاة لاعبه الناشئ نوح جيسر.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن نوح (16 عاما) توفي وشقيقه في حادث سير.

وانضم لأياكس في 2018 وارتقى ليلعب مع فريق النادي للاعبين دون 17 عاما في يوليو الجاري.

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ولعب المهاجم لنادي ألفينس بويز وألمير سيتي.

وقدم أياكس التعازي لعائلة وأصدقاء نوح بعد وفاة اللاعب يوم الجمعة.

أياكس
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