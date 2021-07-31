ذا أثليتك: أرسنال مهتم بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز.. وإنتر لا يمانع ولكن

كشف موقع "ذا أثليتك" عن اهتمام أرسنال بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

ولا يمانع إنتر ميلان بيع اللاعب حال وصول العرض المالي المناسب مع رغبته في تحقيق الموازنة المالية والإبقاء على مهاجمه الأول روميلو لوكاكو.

ويرى أرسنال في لاوتارو مارتينيز فرصة جيدة لتقوية خط هجومه مع عدم ممانعة اللاعب في الانتقال.

النادي الإنجليزي يحاول إقحام مهاجمه الفرنسي ألكساندر لاكازيت في الصفقة حيث يحظى بإعجاب إنتر ميلان ولكن النادي الإيطالي يرغب في الحصول على المال أكثر.

لن يكون لاكازيت اللاعب الوحيد الذي قد يرغب إنتر ميلان في ضمه من أرسنال مع وجود تقارير سابقة عن رغبة النادي الإيطالي في التعاقد مع هكتور بيلرين الظهير الأيمن الإسباني.

انتقال لاوتارو مارتينيز إلى الدوري الإنجليزي سيرفع من راتبه وهو شيء يرغب به اللاعب أيضا.

وشارك ابن الـ23 عاما في 49 مباراة مع إنتر ميلان الموسم الماضي في جميع المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 11 آخرين.