ألفيش وريتشارلسون يقودان البرازيل ضد مصر.. وعودة لويز

يعود دوجلاس لويز لتشكيل منتخب البرازيل الأولمبي ضد مصر اليوم السبت في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وغاب لويز عن اللقاء الأخير ضد السعودية بسبب الإيقاف.

ويقود البرازيل اللاعب المخضرم داني ألفيش ويلعب ريتشارلسون في الهجوم.

وجاء تشكيل البرازيل:

حارس المرمى: سانتوس

الدفاع: جييرمي أرانا - دييجو كارلوس - نينو - داني ألفيش

وسط الملعب: كلاودينيو - برونو جيمارايش - ماتيوس كونيا - دوجلاس لويز - أنتوني

الهجوم: ريتشارلسون

Bom dia, Brasil! ☕ A #SeleçãoOlímpica está escalada para o duelo de daqui a pouco, contra o Egito, pelas quartas de final dos Jogos de Tóquio. Vamos com tudo em busca da vaga na semifinal! 💪🏅🇧🇷 🇧🇷 x 🇪🇬 - 7h | #BRAxEGI #JogosOlímpicos pic.twitter.com/FaFIaii5nz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 31, 2021

وتنطلق المباراة الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 7.

وإذا عبر منتخب مصر للدور نصف النهائي سيواجه المكسيك أو كوريا الجنوبية.