ألفيش وريتشارلسون يقودان البرازيل ضد مصر.. وعودة لويز

السبت، 31 يوليه 2021 - 10:32

كتب : FilGoal

ريتشارليسون يحتفل بهدف البرازيل في ألمانيا

يعود دوجلاس لويز لتشكيل منتخب البرازيل الأولمبي ضد مصر اليوم السبت في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وغاب لويز عن اللقاء الأخير ضد السعودية بسبب الإيقاف.

ويقود البرازيل اللاعب المخضرم داني ألفيش ويلعب ريتشارلسون في الهجوم.

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وجاء تشكيل البرازيل:

حارس المرمى: سانتوس

الدفاع: جييرمي أرانا - دييجو كارلوس - نينو - داني ألفيش

وسط الملعب: كلاودينيو - برونو جيمارايش - ماتيوس كونيا - دوجلاس لويز - أنتوني

الهجوم: ريتشارلسون

وتنطلق المباراة الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 7.

وإذا عبر منتخب مصر للدور نصف النهائي سيواجه المكسيك أو كوريا الجنوبية.

البرازيل طوكيو 2020
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