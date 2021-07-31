رمضان وطاهر وعمار حمدي أساسيون ضد البرازيل

السبت، 31 يوليه 2021 - 10:54

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

أعلن منتخب مصر الأولمبي تشكيله لمباراة اليوم السبت ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

ويبدأ عمار حمدي أساسيا في وسط الملعب بجوار أكرم توفيق مثلما كان الحال في لقاء الأرجنتين في الدور الأول.

ويقود الثلاثي أحمد ريان ورمضان صبحي وطاهر محمد هجوم الفراعنة.

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وجاء التشكيل:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - أسامة جلال - كريم العراقي

وسط الملعب: رمضان صبحي - عمار حمدي - أكرم توفيق - طاهر محمد

الهجوم: أحمد ريان

البدلاء: محمود جاد وصلاح محسن وناصر ماهر وإبراهيم عادل وإمام عاشور وأحمد رمضان "بيكهام" وناصر منسي

خارج المباراة: محمد صبحي وكريم فؤاد ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن مجدي

وتنطلق المباراة الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 7.

وإذا عبر منتخب مصر للدور نصف النهائي سيواجه المكسيك أو كوريا الجنوبية.

منتخب مصر الأولمبي طوكيو 2020
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