في الجول يكشف – موعد بدء تجمع المنتخب الأول لتصفيات كأس العالم

السبت، 31 يوليه 2021 - 10:26

كتب : FilGoal

تدريبات منتخب مصر استعدادا لكينيا

يبدأ المنتخب المصري الأول في 28 أغسطس المقبل أولى معسكراته قبل افتتاح مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وعلم FilGoal.com أن المنتخب المصري سيبدأ معسكره يوم 28 أغسطس حسب اتفاق حسام البدري المدير الفني مع اللجنة الثلاثية.

البدري سيبدأ المعسكر بتواجد اللاعبين المحليين فقط على أن ينضم اللاعبون المحترفون مع بداية الأجندة الدولية.

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ويفتتح المنتخب المصري مبارياته في تصفيات كأس العالم أمام أنجولا 4 سبتمبر المقبل على استاد القاهرة، في انتظار تأكيد الاتحاد الإفريقي.

الفراعنة يواجهون بعدها الجابون في ليبرفيل، في انتظار الخطاب الرسمي من الكاف بالتأكيد.

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب المصري في المرحلة الثانية من التصفيات ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.

منتخب مصر تصفيات كأس العالم حسام البدري
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