أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح الأحد.. يوم حافل وآمال كبيرة

تخوض البعثة المصرية منافسات عديدة في فجر وصباح الأحد، في تنس الطاولة والسلاح وكرة اليد، والمصارعة.

وفيما يلي، جدول منافسات البعثة المصرية، والتي تشهد آمال مرتفعة في نتائج جيدة خاصة في السلاح والمصارعة.

3:00 فجرا – (تنس طاولة) مصر ضد رومانيا – دور الـ 16 فرق سيدات

3:45 فجرا - (سلاح) الشيش فرق رجال - مصر × فرنسا - ربع النهائي

4:00 فجرا – (كرة يد) مصر ضد البحرين – الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية

4:00 فجرا – (مصارعة) منافسات سمر حمزة في وزن 76 كجم – دور الـ 16 (يتم تحديد موعد المنافسات تحديدا في وقت لاحق) وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي

4:00 فجرا – (مصارعة رومانية) هيثم محمود في وزن تحت 60 كجم - وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي

4:00 فجرا – (مصارعة رومانية) - عبد اللطيف منيع في وزن تحت 130 كجم - وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي

12:30 ظهرا – (تنس طاولة) مصر ضد الصين – دور الـ 16 فرق رجال