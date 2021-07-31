خبر في الجول – تفاصيل مفاوضات الزمالك مع بنشرقي لتجديد تعاقده

مازالت المفاوضات بين الزمالك ولاعب الفريق أشرف بنشرقي مستمرة من أجل تجديد تعاقد اللاعب المغربي.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب طلب الحصول على مليوني دولار لتجديد تعاقده ويسعى الزمالك لتخفيض ذلك المبلغ.

ويحاول الزمالك إقناع بنشرقي بعقد حملة إعلانية كبرى في الفترة المقبلة لتخفيض المبلغ المطلوب لتجديد التعاقد.

وسيحصل بنشرقي في موسمه الأخير مع الزمالك على ما يقرب من مليون و800 ألف دولار أي أن الزيادة التي طلبها اللاعب في تعاقده الجديد هي 20%.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن بدء الزمالك خطوات تجديد تعاقد بنشرقي بعد نجاحه في الإبقاء على محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو".

وشارك صاحب الـ26 عاما مع الزمالك خلال الموسم الجاري في 33 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 13 هدفا وصنع 6 آخرين.