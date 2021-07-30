اتحاد الكرة: لا صحة لاستبعاد صلاح محسن من لقاء البرازيل

نفى أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب الأولمبي في طوكيو ما تردد عن استبعاد صلاح محسن من قائمة لقاء البرازيل.

وقال أحمد حسام عوض لقناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الجمعة: "لا صحة لأنباء استبعاد صلاح محسن من لقاء البرازيل، تدرب بشكل طبيعي معنا ولا توجد مشكلة ولا يوجد أي قرار باستبعاده".

وعن المكافآت حال الفوز على البرازيل "لم يتحدث أي شخص حول مكافأة الكل في قمة تركيزه لإنهاء المهمة التي أمامنا، ولو نجحنا في التفوق على البرازيل بالتأكيد بدون نقاش سيكون هناك مكافآت استثنائية لكننا كمجلس إدارة اتحاد الكرة لم نتحدث في ذلك الأمر".

وأتم "لكنني أؤكد مجددا أن الكل لم يتحدث حول الأمر بل نركز على مباراة البرازيل فقط".

وكان صلاح محسن ظهر غاضبا من استبداله في لقاء مصر وأستراليا الأخير وترددت أنباء عن استبعاده من مواجهة البرازيل في ربع النهائي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 12 ظهرا غدا السبت.