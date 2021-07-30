فيرونا يضم فرابوتا من يوفنتوس على سبيل الإعارة
الجمعة، 30 يوليه 2021 - 22:53
كتب : عمر خالد
أعلن هيلاس فيرونا الإيطالي التعاقد مع جيانلوكا فرابوتا على سبيل الإعارة قادما من يوفنتوس.
جيانلوكا فرابوتا
النادي : يوفنتوس
فيرونا ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، ولكن يوفي سيكون لديه بند في العقد يسمح له بإعادة شراء اللاعب مرة أخرى.
⚡️𝙁 𝙍 𝘼 𝘽 𝙊 𝙏 𝙏 𝘼 ⚡️
Welcome to Verona, Gianluca 🤝💛💙#HVFC #BenvenutoFrabotta #difendiamolA pic.twitter.com/vaf6EOgboe— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) July 30, 2021
وسيبدأ فرابوتا اللعب مع فيرونا بداية من الموسم المقبل، حيث اتفق كلا من الطرفين والناديين على جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد.
وكان اللاعب صاحب الـ 22 عاما انضم إلى يوفي سبتمبر الماضي ووقع على عقد الانضمام لفريق السيدة العجوز حتى عام 2025.
بدأ فرابوتا مسيرته في سافيو، قبل الانتقال إلى أكاديمية بولونيا، حيث أمضى موسما واحدا على سبيل الإعارة في ريناتي وبوردينوني قبل الانتقال إلى يوفنتوس.