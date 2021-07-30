كرة سلة - الهزيمة الأولى لـ مصر وموعد جديد مع تونس في كأس الملك عبد الله

خسر منتخب مصر لكرة السلة أمام تونس في خامس وآخر مواجهات الدور التمهيدي ببطولة كأس الملك عبد الله الثاني الودية المقامة بالأردن بنتيجة 68-55.

وقرر المدير الفني للمنتخب المصري أحمد مرعي إراحة عدد كبير من القوام الأساسي للفراعنة في المباراة بعد ضمان المركز الأول والصعود لدور نصف نهائي البطولة التي تقام من دور واحد.

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة لصالح تونس بنتيجة 42-33 قبل أن ينتهي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 68-55.

وكان المنتخب المصري قد نجح في الفوز في الأربع لقاءات الماضية التي خاضها الفراعنة بالبطولة المقامة في الأردن.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره التونسي غدا السبت في نصف نهائي البطولة في تمام الساعة الثالثة عصرا بعد احتلال منتخب مصر المركز الأول وتونس المركز الرابع.

ومن المقرر أن يتواجه منتخب الأردن مع منتخب الفلبين في المواجهة الأخرى من دور نصف النهائي في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويخوض المنتخب المصري بطولة الأردن الودية من أجل الاستعداد لبطولة الأفروباسكت المقرر إقامتها في رواندا من 24 أغسطس لـ 6 سبتمبر في مجموعة واحدة مع كلا من منتخب تونس وإفريقيا الوسطى وغينيا.