بوكيتينيو: إذا أخبرني مبابي أنه يريد الرحيل فهذه مسألة شخصية بيننا

ما زال موقف الفرنسي كيليان مبابي غير معروف حتى الآن بشأن تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ماورتسيو بوكيتنيو رفض التعليق حول مسألة تجديد عقد اللاعب مع الفريق الباريسي.

وقال بوكيتينيو لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "الشئ الوحيد الذي يمكنني أن أتحدث حوله هو أن مبابي لديه موسم آخر في عقده".

وأضاف "إذا أخبرني اللاعب أنه لا يريد التجديد فهذه مسألة خاصة بيني وبينه ولا أريد الحديث عنها إذا حدثت، ولا أتخيل أيضا أن يرحل اللاعب عن الفريق مجانا".

وأكد بوكيتينيو "سنتعامل مع مبابي كما تعاملنا معه في السابق طيلة الـ 5 مواسم الماضية، ولن يوجد أي اختلاف في ذلك".

يذكر أن باريس سان جيرمان يعمل على تقديم عقد أخير إلى مبابي للاستمرار داخل أسوار النادي خلال الأسابيع القليلة القادمة قبل بداية منافسات الدوري الفرنسي أغسطس المقبل.

كما يذكر أن العديد من التقارير أشارت في وقت سابق إلى أن نادي ريال مدريد يراقب الوضع عن كثب، حيث إذا استمر كيليان مبابي في الممالطة بشأن تجديد العقد، فإن النادي الإسباني سيحاول اختبار الأمور بتقديم عقد مبدئي إلى سان جيرمان بقيمة 100 مليون للحصول على خدمات مبابي.