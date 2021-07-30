هداية ملاك: هذا سبب تغيير وزني في التايكوندو.. وأفكر في الحصول على استراحة

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 22:02

كتب : FilGoal

هداية ملاك

"كنت أريد الفوز بأي شكل وبعد الفوز بالبرونزية شعرت أنني أطير من الفرحة ثم ركضت مسرعة لأشاهد سيف عيسى في مباراته" هداية ملاك المتوجة ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020 في التايكوندو.

وتحدثت هداية المتوجة ببرونزيتي ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو لقناة "سي بي سي" قائلة: "عانيت من إصابات كثيرة بعد أولمبياد ريو".

وواصلت "تعرضت قدمت للالتواء وكنت أبكي كثيرا خوفا من عدم اللحاق بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو، هذا بالإضافة لإصابات أخرى عديدة".

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وعن سبب تغيير وزنها من 57 كجم الذي توجه ففيه ببرونزية ريو إلى 67 كجم قالت: "كان من الصعب أن أفقد وزني والكثير من الناس قالوا لي أنت الآن مصنفة رقم 3 على العالم ستواجهي لاعبين أقل منك لماذا تغيري وزنك".

وتابعت "حاولت الاستمرار في وزني وفقدت الكثير منه وبالفعل عدت للعب فيه لمدة سنة لكنني لم أشعر براحة والاستمتاع باللعب لذا اتخذت القرار بتغيير وزني".

وأردفت هداية ملاك "الكثيرون شجعوني وقالوا لي تستطيعين الفوز على أي شخص في أي وزن وهذا ساعدني كثيرا".

وشددت "المشوار لم يكن سهلا كنت أواجه لاعبين أقوى وأطول مني في الوزن الجديد ولم أكن معتادة على ذلك".

وأكملت هداية "لكن كل شيء سار جيدا إلى أن وصلت للأولمبياد ثم ظفرت بالبرونزية".

وعن كيف بدأت لعب التايكوندو قالت ضاحكة: "بعد رؤية شقيقي الأكبر يلعب في بطولات الجمهورية ويضرب منافسيه والجهور يشجعه".

وكشفت هداية عن تفكيرها في الحصول على فترة راحة من التايكوندو وقالت: "أريد الحصول على فترة راحة من التايكوندو والتركيز على حياتي الشخصية والأسرية، أفكر في فترة استراحة".

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