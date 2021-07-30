سيف عيسى يكشف لحظات ما قبل البرونزية بالخوف من الهزيمة.. وإصابة كادت تبعده عن طوكيو

كشف سيف عيسى المتوج ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020 في التايكوندو عن اللحظات التي تبعت هزيمته في نصف النهائي وقبل المباراة الأخيرة.

وتحدث سيف عيسى لقناة "سي بي سي" قائلا: "بعد الهزيمة في نصف النهائي شعرت بتوتر كبير وأنني سوف أخسر".

وواصل "في البداية أنا سافرت إلى طوكيو بحثا عن الذهبية، بعدما توجت هداية ملاك ببرونزية أولمبياد ريو 2016 شعرت أننا لسنا بعيدين عن الآخرين وبإمكاني تجاوز ذلك الإنجاز".

وتابع "لكن بعد الهزيمة في نصف النهائي من اللاعب الروسي توترت كثيرا خوفا من فرصة فقدان ميدالية من الأصل".

وواصل "6 دقائق هي عمر المباراة كانت الأصعب في حياتي من الناحية النفسية، إما الظفر بميدالية أسعد بها أهلي وبلدي وأحقق حلمي أو أعود بدونها".

وتابع البطل المصري حديثه "تحدثت مع طبيبي النفسي هاتفيا وقال لي لو بدأت المباراة بتوتر ستخسر ولن تكون هناك طاقة بداخلك حتى لترفع قدمك في المباراة، فكر بشكل جيد وإيجابي وأنك ستفوز".

وأكمل "بعد ذلك تحدتثت مع والدتي هاتفيا وشجعتني وحفزتني وكانت بجانبي".

وأردف "بعد ذلك توجت هداية بالبرونزية وفي المباراة التالية كان علي الدور وتشجعت كثيرا بعد رؤيتها تنتصر".

وعن اللعب بدون جماهير قال: "في طوكيو كان يتم بث صوت الجمهور عبر سماعات ولكن في مباريات مصر كان لا يتم تشغيلها بسبب أن صوت البعثة المصرية في المدرجا مرتفع".

أما عن انفعاله أثناء احتفاله بالفوز قال: "كنت أخرج الكبت النفسي الذي أشعر به، حتى بعد المباراة ظللت أنفعل وأصرخ بصوت مرتفع مع نفسي".

وكشف سيف أنه كان قريبا من عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو من الأساس وقال: "تعرضت للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وعدت للعب بعد 5 أشهر ونصف على الرغم من اعتراض الطبيب الذي أجرى العملية لي".

وواصل "شاركت في بطولة ولم أفز بها لكنني عدت واكتسبت حساسية المباريات مجددا، وشاركت في بطولة أخرى وحصلت فيها على المركز الرابع وكانت هذه آخر بطولة قبل الأولمبياد ويتم غلق باب التصنيف".

وأردف "للأسف يتأهل أول 6 لاعبين في التصنيف للأولمبياد وأنا احتللت المركز السابع لذا كان علي خوض تصفيات إفريقية أخرى للتأهل للأولمبياد".

وأكمل سيف عيسى حديثه "واجهت لاعبا تونسيا طوله 2015 سم وأنا طولي 196 سم وكات مباراة صعبة لكنني انتصرت وتأهلت للأولمبياد".

وعن حلمه قال: "الفوز بذهبية أولمبياد باريس 2024، بعدما شاهدت احتفالات البرونزية أتمنى أن أجعل مصر سعيدة أكثر بالذهبية".

أما عن كيف بدأ لعب التايكوندو قال: "كنت ألعب السباحة والتايكوندو وأجدت في كليهما ولكنني اخترت التايكوندو وشجعتني والدتي كثيرا وساندتني رغم أنني لم أكن أفضل لاعب في الفريق في البداية".