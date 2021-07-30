أولمبياد طوكيو 2020 - شيفيرد يصبح أول رجل يفوز بميدالية في فئة السيدات

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 21:36

كتب : FilGoal

كاليب شيفيرد ضمن فريق نيوزيلاندا لثماني التجديف

في مشهد غير مألوف في الأولمبياد، أصبح النيوزيلاندي كاليب شيفيرد أول رجل يفوز بميدالية في منافسات فئة السيدات في أولمبياد طوكيو 2020.

وقاد شيفيرد فريق تجديف الثماني للسيدات كموجّه دفة وحصد الميدالية الفضية.

شيفيرد شارك في المسابقة مستفيدا من تغيير القواعد في 2017 بعدم تحديد "نوع الجنس" بالنسبة لموجّه الدفة، الذي يجلس في الأمام.

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وتمكن شيفيرد من الانضمام إلى إيلا جرينسلاد وإيما دوك ولوسي سبورس وجريس برندرجاست وكيري جاولير وجاكي جاولير وبيث روز وكيلسي بيفان.

كاليب شيفيرد.. أول رجل يتوج بميدالية أولمبية في منافسات السيدات!

وبحسب صحيفة "نيوزيلاندا هيرالد" فقد دخل شيفيرد التاريخ باعتباره أول رجل يتوج بميدالية في منافسات السيدات في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الصيفية.

الصين ضمت أيضا موجّه دفة رجل في صفوف فريقها الذي حقق البرونزية وهو ديشانج زهانج، خلف كندا صاحبة الذهبية.

وصرّح شيفيرد عقب التتويج قائلا: "هذا أفضل ما يمكن أن نفعله اليوم، كان شيئا مذهلا، لقد بذلنا قصارى جهدنا، كان شيئا جيدا".

كاليب شيفيرد أولمبياد طوكيو 2020 نيوزيلاندا تجديف
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