اتحاد الكرة يعلن قرار فيفا بتمديد فترة عمل اللجنة الثلاثية حتى يناير 2022

أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الجمعة قرار من نظيره الدولي "فيفا" بمد فترة عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارته.

وأشار بيان اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أنه تقرر مد فترة عمل اللجنة الثلاثية حتى الخامس من يناير 2022 لحين انتهاء المهام المكلفة بها.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قلص اللجنة الخماسية التي ترأسها عمرو الجنايني قبل أن يقلص عددها إلى 3 أعضاء، بجانب تغيير اللجنة وتعيين لجنة جديدة يوم 18 ديسمبر الماضي.

وكان من المقرر أن يتولى أعضاء اللجنة الثلاثية إدارة اتحاد الكرة حتى يوم 31 من شهر يناير من العام الجاري.

ولكن قرر فيفا مد فترة عمل اللجنة حتى 31 يوليو من العام الجاري، ذلك قبل أن يأتي مد آخر حتى شهر يناير من العام المقبل.

ويتواجد في اللجنة الثلاثية كل من أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة وعضوية كل من أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي.