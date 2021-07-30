دورتموند: لا أحد يسمع.. هالاند باق معنا ولن يرحل

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 20:22

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي

كرر هانز يواكيم فاتكسه المدير التنفيدي لبروسيا دورتموند حديثه مرة أخرى مؤكدا أن إيرلينج هالاند مهاجم الفريق لن يرحل الصيف الجاري.

وتحدث المدير التنفيذي لدورتموند للصحفيين قائلا: "الأمر واضح كليا بأن هالاند سيبقى في دورتموند، وكذلك جوليان براندت".

وتابع "أقول ذلك يوميا لكن يبدو أنه لا يوجد من يسمع في ظل سماعي أنباء كثيرة كل أسبوع".

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وشدد "بالنسبة لنا الأمر واضح تماما كذلك بالنسبة لجوليان براند، أتمنى أن يحظى بموسم جيد وأن يستغل قدراته ويعبر عنها بأفضل شكل".

وأتم فاسكته "جوليان فتى رائع وأنا معجب به إن حظي بموسم جيد فسيكون ذلك رائع لنا جميعا، لم نتحدث أبدا في دورتموند حول إمكانية رحيله".

وارتبط هالاند بالرحيل عن دورتوند خلال الصيف الجاري والانتقال إلى تشيلسي فيما ذكرت بعض التقارير الصحفية إمكانية انضمام براندت لميلان.

هالاند جوليان براندت بروسيا دورتموند
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