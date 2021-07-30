بنعطية ينضم إلى فاتح كاراجمرك

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 20:02

كتب : FilGoal

مهدي بنعطية - فاتح كاراجمرك

انضم المغربي المهدي بنعطية لصفوف نادي فاتح كاراجمرك التركي في صفقة انتقال حر.

ورحل المدافع المغربي عن صفوف الدحيل القطري عقب نهاية تعاقده، لينضم للنادي التركي في صفقة انتقال حر.

وخلال 60 مباراة بقميص النادي القطري، حقق بنعطية لقب دوري نجوم قطر الموسم قبل الماضي وسجل هدفين.

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وسيصبح كاراجمرك النادي العاشر في مسيرة المغربي البالغ 34 عاما، بعدما لعب لأندية: مارسيليا وتور ولوريان وكليرمون وأودينيزي وروما وبايرن ميونيخ ويوفنتوس والدحيل.

وأنهى كاراجمرك في المركز الثامن الموسم الماضي في الدوري التركي.

ويضم النادي في صفوف الأرجنتيني لوكاس بيليا والإيطاليان أندريا بيرتولاتشي وفابيو بوريني ثلاثي ميلان الأسبق.

كما انضم له النيجيري أحمد موسى قادما من نادي كانو بيلارز.

وعوض الفريق القطري صفوفه بعد رحيل المغربي المخضرم بضم البلجيكي توبي ألدرفيريلد في الدفاع وكذلك التونسي فرجاني ساسي.

مهدي بنعطية فاتح كاراجمرك الدوري التركي
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