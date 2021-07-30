بنعطية ينضم إلى فاتح كاراجمرك
الجمعة، 30 يوليه 2021 - 20:02
كتب : FilGoal
انضم المغربي المهدي بنعطية لصفوف نادي فاتح كاراجمرك التركي في صفقة انتقال حر.
مهدي بنعطية
النادي :
ورحل المدافع المغربي عن صفوف الدحيل القطري عقب نهاية تعاقده، لينضم للنادي التركي في صفقة انتقال حر.
وخلال 60 مباراة بقميص النادي القطري، حقق بنعطية لقب دوري نجوم قطر الموسم قبل الماضي وسجل هدفين.
وسيصبح كاراجمرك النادي العاشر في مسيرة المغربي البالغ 34 عاما، بعدما لعب لأندية: مارسيليا وتور ولوريان وكليرمون وأودينيزي وروما وبايرن ميونيخ ويوفنتوس والدحيل.
📣 Medhi Benatia Karagümrük'te.
Tecrübeli savunma oyuncusu @MedhiBenatia’yı kadromuza kattık. ⚫️🔴 https://t.co/o3aa30GLKf pic.twitter.com/0miwoIdSAC— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 30, 2021
وأنهى كاراجمرك في المركز الثامن الموسم الماضي في الدوري التركي.
ويضم النادي في صفوف الأرجنتيني لوكاس بيليا والإيطاليان أندريا بيرتولاتشي وفابيو بوريني ثلاثي ميلان الأسبق.
كما انضم له النيجيري أحمد موسى قادما من نادي كانو بيلارز.
وعوض الفريق القطري صفوفه بعد رحيل المغربي المخضرم بضم البلجيكي توبي ألدرفيريلد في الدفاع وكذلك التونسي فرجاني ساسي.