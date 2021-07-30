في الدرجة الثانية - جمعة مشهور مديرا فنيا لـ بنها

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 18:43

كتب : رضا السنباطي

جمعة مشهور مديرا فنيا لـ بنها

عُين جمعة مشهور مديرا فنيا لفريق بنها الصاعد حديثا لدوري الدرجة الثانية.

وسيخلف مشهور، سعيد مدبولي الذي قاد الفريق للتأهل للدرجة الثانية بعد غياب 6 سنوات منذ الهبوط موسم 2014-2015.

وكان مشهور قد رحل عن تدريب السكة الحديد عقب نهاية الموسم، بعدما ضمن الفريق بقاءه في الدرجة الثانية.

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وكان جمعة مشهور قد قاد الفريق في بداية الموسم ورحل ثم عاد مجددا.

وإجمالا قاد مشهور الفريق في 11 مباراة، فاز في 7 وتعادل في مباراة واحدة وخسر 3 مباريات.

بنها في الدرجة الثانية جمعة مشهور
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