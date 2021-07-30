أولمبياد طوكيو 2020 - جينياك بعد الوداع المبكر: لا شكر لبعض الأندية الفرنسية

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 18:20

كتب : FilGoal

أندري بيير جينياك - فرنسا - طوكيو 2020

هاجم أندري بيير جينياك قائد منتخب فرنسا الأندية الفرنسية عقب خروج الديوك من منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

وودع منتخب فرنسا المنافسات من دور المجموعات عقب الخسارة برباعية من المكسيك واليابان، فيما اكتفى الديوك بفوز وحيد جاء ضد جنوب إفريقيا بنتيجة 4-3.

وقال جينياك عبر حسابه على "إنستجرام": "كانت الخطوة عالية جدا. لقد قدمنا ​​كل شيء ولكن فريقين من الفرق الثلاثة في المجموعة كانا أقوى منا!".

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وأضاف "كنت فخورا جدا بكوني قائد هذا الفريق. شكرا لزملائي في الفريق والمدرب وطاقمه والطاقم الطبي على تكيفكم مع هذا الوضع غير المسبوق!".

وأكمل "الألعاب الأولمبية هي تجربة فريدة من نوعها. لا شكر لبعض الأندية الفرنسية. آمل أن تتغير العقلية كثيرا في عام 2024 وأن نتمكن من الفوز بالميدالية الذهبية على أرضنا في فرنسا!".

وأتم "برافو للاعبينا الشباب، هيا فرنسا".

ولم تكفي أهداف جينياك (35 عاما) الأربعة من قيادة الديوك للتأهل للدور المقبل.

وتستضيف باريس نهائيات أولمبياد 2024 المقبلة، وهو ما يعني تأهل الديوك مباشرة.

أندري بيير جينياك فرنسا الأولمبي طوكيو 2020
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