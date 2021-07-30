أولمبياد طوكيو 2020 - أحمد الأحمر: الفوز على السويد يزيد من طموحنا.. ولا نفكر في منافسنا بربع النهائي

أشاد أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لكرة اليد بأداء والفوز على حساب السويد والذي ضمن مركزا للفراعنة في ربع نهائي منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وتفوق منتخب مصر على السويد بنتيجة 27-22 على صالة "يويوجي الوطنية"، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الأحمر عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "في كأس العالم قدمنا أداءً كبيرا وكنا نستحق مركز أفضل من الذي حقنناه، وفي الأولمبياد تسير الأمور بشكل جيد وتفوقنا على السويد ثاني العالم بكامل نجومها ولم تكن مباراة سهلة، نتيجة كبيرة تزيد من طموحنا".

وأضاف "إمكانياتنا عالية ونقدم مباريات رائعة ولابد أن نفوز على فرق كبيرة، في ربع النهائي الفرق التي سنلتقيها تشبه بعضها، الفوز معنوي نحتاجه من أجل أن نُصدق إمكانية وصولنا بعيدا".

وأكمل "لا نفكر في منافسنا بربع النهائي، بل بلقاء البحرين من أجل ترتيب المجموعة، لا يجب أن نختار فريق نواجه في الدور المقبل حتى لا نتأثر، ولا يجب ألا نفكر بذلك الأمر، نسير خطوة بخطوة، وحققنا إنجازا بالوصول لربع النهائي لأول مرة بعد 20 عاما".

وأشاد بتألق كريم هنداوي حارس مرمى المنتخب قائلا: "كريم استعد جيدا للبطولة ولم تسر معه الأمور بشكل جيد في بداية المنافسات، تصدياته جعلت الفريق يتفوق على السويد بفارق وصل لـ 5-6 نقاط وأتمنى أن يواصل بنفس الأداء هو وعصام الطيار".

وأتم "روبرتو باروندو (المدير الفني) يُحضر جيدا قبل كل مباراة، ومن الصعب أن نركز طيلة الـ 60، في كل مباراة يشرح لنا نقاط قوة وضعف المنافس، وركز على أن إذا كان الدفاع في كامل تركيزه فسيكون ذلك سببا في التفوق، وبقيادة كريم هنداوي والدفاع حققنا الفوز".