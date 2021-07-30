فييري: فلاهوفيتش أفضل مهاجم شاب في أوروبا بعد هالاند

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 17:35

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - فيورنتينا

أشاد كريستيان فييري مهاجم إنتر ومنتخب الإيطالي السابق بالصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا واصفا إياه كثاني أفضل مهاجم شاب في أوروبا.

دوسان فلاوفيتش

النادي : فيورنتينا

فيورنتينا

فلاهوفيتش (21 عاما) سجل 21 هدفا في 37 مباراة الموسم الماضي بالدوري الإيطالي ويتوقع فييري أن الصربي سيسجل الكثير في الموسم المقبل.

وقال فييري لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "فلاهوفيتش بعد إرلينج هالاند هو ثاني أفضل مهاجم في أوروبا بعمره".

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وأضاف "أنه مهاجم رائع وسوف يسجل 20 هدفا الموسم المقبل بسهولة".

ويعقد الصربي محادثات مع فيورنتينا لتجديد تعاقده مع النادي الإيطالي والذي ينتهي في صيف 2023.

وارتبط اسم فلاهوفيتش بالانضمام لصفوف يوفنتوس وتوتنام وميلان.

وبحسب التقارير الإيطالية فأن النادي البنفسجي يرغب في وضع شرط جزائي مقدر بـ 70 مليون يورو لبيع لاعبه.

وانضم فلاهوفيتش لصفوف فيورنتينا قادما من بارتيزان بلجراد الصربي في صيف 2018 بمقابل أقل من مليوني يورو.

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