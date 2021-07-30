أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح السبت.. مواجهة البرازيل ورماية وجمباز

تستعد البعثة المصرية لخوص منافسات اليوم الثامن من أولمبياد طوكيو 2020 بأكثر من لعبة.

ويلعب منتخب مصر لكرة القدم مباراة قوية مع نظيره البرازيلي في ربع نهائي منافسات كرة القدم.

ويقدم لكم FilGoal.com موعد مباريات فجر وصباح السبت.

2:00 فجرا (رماية) زوجي مختلط (تراب) - ماجي العشماوي وعبد العزيز محيلبة – تمهيدي

5:00 صباحا (رماية) رماية بندقية 50م – الزهراء شعبان

6:00 صباحا (جمباز) ترامبولين - سيف شريف – تمهيدي

12:00 ظهرا (كرة قدم) مصر × البرازيل – ربع نهائي رجال

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