أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح السبت.. مواجهة البرازيل ورماية وجمباز
الجمعة، 30 يوليه 2021 - 17:04
كتب : FilGoal
تستعد البعثة المصرية لخوص منافسات اليوم الثامن من أولمبياد طوكيو 2020 بأكثر من لعبة.
ويلعب منتخب مصر لكرة القدم مباراة قوية مع نظيره البرازيلي في ربع نهائي منافسات كرة القدم.
ويقدم لكم FilGoal.com موعد مباريات فجر وصباح السبت.
2:00 فجرا (رماية) زوجي مختلط (تراب) - ماجي العشماوي وعبد العزيز محيلبة – تمهيدي
5:00 صباحا (رماية) رماية بندقية 50م – الزهراء شعبان
6:00 صباحا (جمباز) ترامبولين - سيف شريف – تمهيدي
12:00 ظهرا (كرة قدم) مصر × البرازيل – ربع نهائي رجال
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🥇 الجنوب إفريقية سكونماكر تحطم الرقم العالمي وتحرز ذهبية 200 م صدراً— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 30, 2021
فرحتها بالإنجاز لا توصف 🤩😃#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/SJ5L3RqJOl