طريق مصر – يد ألمانيا تهزم النرويج وترتقي للمركز الثالث

ارتقى منتخب ألمانيا لكرة اليد إلى المركز الثالث في مجموعته بعد الفوز على النرويج.

وفازت ألمانيا على النرويج بنتيجة 28-23، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من أولمبياد طوكيو 2020.

ألمانيا أنهت الشوط الأول بفارق ثلاثة أهداف، وبنتيجة 14-11.

وفي الشوط الثاني، عادت النرويج وكانت قريبة من التعادل، لكن تألق حارس ألمانيا جونيس بيتر حال دون ذلك.

ألمانيا وسعت الفارق، وفازت في النهاية بفارق 5 أهداف، وبنتيجة 28-23.

الفوز رفع رصيد ألمانيا إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة قبل الجولة الأخيرة، فيما تراجعت النرويج إلى المركز الرابع.

وتلعب ألمانيا مع البرازيل في الجولة الأخيرة، فيما تلعب النرويج مع فرنسا.

مصر تحت حاليا وصافة المجموعة الثانية بعد الفوز على السويد، وقبل الجولة الأخيرة أمام البحرين.

بقاء مصر في المركز الثاني، سيعني مواجهة ثالث المجموعة الأولى في ربع النهائي، والذي سيكون ألمانيا بنسبة كبيرة.