طريق مصر – يد ألمانيا تهزم النرويج وترتقي للمركز الثالث

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 16:13

كتب : FilGoal

ألمانيا - النرويج - أولمبياد طوكيو

ارتقى منتخب ألمانيا لكرة اليد إلى المركز الثالث في مجموعته بعد الفوز على النرويج.

وفازت ألمانيا على النرويج بنتيجة 28-23، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من أولمبياد طوكيو 2020.

ألمانيا أنهت الشوط الأول بفارق ثلاثة أهداف، وبنتيجة 14-11.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - حالة وحيدة تمنح يد مصر صدارة مجموعتها أولمبياد طوكيو 2020 - مجموعة مصر.. يد الدنمارك تحقق الفوز الرابع تواليا "لم نقترب حتى منهم وخسرنا بسبب تصديات هنداوي".. كيف عنونت صحف السويد خسارتها أمام يد مصر يد – منتخب مصر: طموح الجيل الحالي بلا سقف.. ونفضل مواجهة النرويج

وفي الشوط الثاني، عادت النرويج وكانت قريبة من التعادل، لكن تألق حارس ألمانيا جونيس بيتر حال دون ذلك.

ألمانيا وسعت الفارق، وفازت في النهاية بفارق 5 أهداف، وبنتيجة 28-23.

الفوز رفع رصيد ألمانيا إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة قبل الجولة الأخيرة، فيما تراجعت النرويج إلى المركز الرابع.

وتلعب ألمانيا مع البرازيل في الجولة الأخيرة، فيما تلعب النرويج مع فرنسا.

مصر تحت حاليا وصافة المجموعة الثانية بعد الفوز على السويد، وقبل الجولة الأخيرة أمام البحرين.

بقاء مصر في المركز الثاني، سيعني مواجهة ثالث المجموعة الأولى في ربع النهائي، والذي سيكون ألمانيا بنسبة كبيرة.

طوكيو 2020 ألمانيا النرويج
نرشح لكم
أخر الأخبار
بوكيتينو: نريد الثأر من أنفسنا ضد ليل.. ومبابي وفينالدوم قد لا يشاركان 22 دقيقة | الدوري الفرنسي
طريق مصر – يد ألمانيا تهزم النرويج وترتقي للمركز الثالث 28 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - سيدات البرازيل وهولندا تقصيهن الركلات.. وفوز أستراليا والسويد 51 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - حالة وحيدة تمنح يد مصر صدارة مجموعتها ساعة | تقرير في الجول
في حضور عمر عصر من المدرجات.. ما لونج يحرز ذهبية تنس الطاولة ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو – شفاء مدرب فريق الجودو المصري من كورونا ساعة | طوكيو 2020
الكشف عن سبب عدم مشاركة مروان القماش بسباق 1500 متر سباحة 2 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - مجموعة مصر.. يد الدنمارك تحقق الفوز الرابع تواليا 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات
قد ينال إعجابك