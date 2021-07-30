أولمبياد طوكيو 2020 - سيدات البرازيل وهولندا تقصيهن الركلات.. وفوز أستراليا والسويد

ودع منتخب البرازيل للسيدات منافسات دورة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 بالخسارة اليوم الجمعة أمام كندا في الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف قبل تفوز كندا في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وفي لقاء مثير امتد لوقت إضافي حجزت أستراليا مقعدها في الدور نصف النهائي بإسقاط بريطانيا العظمى.

سجلت ألانا كينيدي لأستراليا في الدقيقة 35 قبل أن ترد بريطانيا بهدفين في الدقيقتين 57 و66 لإلين وايت.

وأدركت أستراليا التعادل في الدقيقة 89 بهدف سامانثا كير قبل تسجل ماري فولير وكلاري بولكينجهورني في الدقيقتين 103 و106.

وأكملت وايت ثلاثية بريطانيا في الدقيقة 115.

وخرجت اليابان المستضيفة بعد الخسارة أمام السويد بنتيجة 3-1.

سجلت ماجدالينا إريكسون في الدقيقة السابعة قبل أن تعادل مينا تاناكا النتيجة لليابان في الدقيقة 23.

وأحرزت ستينا بلاكستينيوس هدفا ثانيا للسويد في الدقيقة 53 ثم سجلت زميلتها كوسوفاره أسلاني من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وفي مباراة ماراثونية أخرى تأهلت أمريكا للدور نصف النهائي بعد فوزها على هولندا بركلات الترجيح.

تقدمت هولندا عن طريق فيفيان ميديما في الدقيقة 18 قبل أن تعادل سامانثا ميويز النتيجة لأمريكا في الدقيقة 28.

ثم سجلت لين ويليامز الهدف الثاني لأمريكا في الدقيقة 31 قبل أن تتعادل ميديما لهولندا في الدقيقة 54.

قبل أن تحسم أمريكا المواجهة بالفوز بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح.

ويوم الإثنين ستلعب كندا ضد أمريكا الساعة 10 صباحا في الدور نصف النهائي، وفي الواحدة ظهرا ستواجه أستراليا فريق السويد.